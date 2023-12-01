Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау

В Атырау среди оказывающих интимные услуги были транссексуал и мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Атырауской области

Сотрудники УБОП ДП Атырауской области выявили сауну, где оказывали интимные услуги 8 жительниц Шымкента, Алматы и Жамбылской области.

На администратора сауны завели уголовное дело за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и их содержание.

Кроме того, в ходе мероприятия «Правопорядок» были выявлены транссексуал – гражданин Таджикистана 1997 года рождения, приехавший в Казахстан в ноябре, и мужчина, оказывающий интимные услуги девушкам посредством сайта.

Собранные документы о выдворении иностранца переданы в управление миграционной службы. Все выявленные лица поставлены на учет.