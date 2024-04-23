Требования к игорному бизнесу ужесточаются

Мажилис одобрил поправки по борьбе с лудоманией, а еще депутаты предлагают ограничить деятельность социальной сети TikTok

Фото: пресс-служба Мажилиса

Законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности с сопутствующими поправками в КоАП разработан депутатами по поручению Главы государства.

Как отмечалось ранее, годовой оборот букмекерских контор, по неофициальным данным, достиг 1 трлн тенге, а постоянными клиентами букмекеров и казино являются 400 тыс. человек.

Депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Елнур Бейсенбаев отметил, что борьба с лудоманией – наболевший для нашего общества вопрос.

– Игровая зависимость распрос­траняется в Казахстане, как эпидемия, и угрожает безопасности страны. Поэтому очень важно устранить причины, приведшие к такой ситуации, и срочно принять меры по излечению общества от этой болезни. Законопроекты, которые мы сегодня рассматриваем, призваны выставить барьеры для пропаганды игорной деятельности, – подчеркнул депутат.

Законопроект предусматривает привлечение к уголовной ответственности организаторов онлайн-казино, ограничение участия в азартных играх для лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам и алиментам, повышение возрастного ценза для участников азартных игр с 21 до 25 лет. Юридические лица, позволившие несовершеннолетним играть в азартные игры, будут подвергаться значительным штрафам.

Также устанавливается максимальное ограничение рекламы букмекерских контор и казино. К слову, запрет на рекламу кос­нется и блогеров.

– Никакой известный блогер или известный гражданин через социальные сети не сможет рек­ламировать букмекерские конторы, казино. Для этого в КоАП вносится специальная норма и предусматривается штраф в размере 60 МРП, – сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Рекламировать букмекерские конторы будет разрешено только на спортивных мероприятиях внутри помещений, где они будут проходить: на баннерах, спортивной форме.

– 90% рекламы будем исключать, останется только 10%, – пообещал он.

Если регулировать азартные игры на официальных площадках еще как-то возможно, то как быть с социальными сетями? Депутат Ирина Смирнова констатировала, что в социальной сети TikTok в пос­леднее время активизировались онлайн-трансляции азартных игр, где участникам предлагают сыграть и в карты, и в кубики, и в онлайн-рулетку, а также поставить ставку, а платежи и выдача выигрыша осущест­вляются через онлайн-переводы.

– Однако организаторы этих онлайн-игр остаются безнаказанными. Какие барьеры планируется поставить, чтобы оградить казахстанцев от таких аккаунтов? – спросила Ирина Смирнова.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков проб­лему признал: в последние годы резко увеличилось число казино и лотерей на онлайн-платформах.

– Здесь мы работаем в нескольких направлениях. Первое: у нас идет сотрудничество с онлайн-платформами, в частности с TikTok. Эти игры не соответствуют политике самой онлайн-платформы. Поскольку в прямом смысле это мошенничество. И здесь администрация онлайн-платформ оказывает содействие, – сказал Канат Искаков.

Второе направление – это блокировка сайтов и приложений.

– Однако они генерируются ежедневно, ежечасно. Проблема в том, что мы не всегда успеваем их закрывать. Их создается в десятки раз больше, чем мы удаляем. Кроме того, зачастую они генерируются из-за рубежа, и очень тяжело найти инициаторов этих мошеннических схем, – сказал он.

Подводя итоги голосования, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что на заседании Национального курултая Глава государства поручил принять закон по борьбе с лудоманией до конца текущей сессии.

– До второго чтения депутатам необходимо внимательно изучить все озвученные сегодня предложения, всесторонне обсудить законопроект и доработать его. К этой работе должны быть прив­лечены эксперты, представители общественных объединений и все заинтересованные стороны, – отметил спикер Мажилиса.

Что называется, в контексте прозвучал депутатский запрос депутата Ерлана Саирова, который потребовал ограничить в Казахстане социальную сеть TikTok. Мажилисмен привел статистику, согласно которой всего за два года в TikTok зарегистрировались 14,1 млн человек.

– Таковы наши сегодняшние реалии. Многих родителей настораживает тот факт, что активными пользователями соцсети все чаще становятся совсем маленькие дети. Социальные сети не только лишают детей золотого детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику. Одной из таких сетей, наносящих вред молодежи, является TikTok, – считает депутат.

По его мнению, соцсеть подталкивает ребенка к негативным привычкам и проступкам.

– Через TikTok распространяются реклама различных игр, онлайн-казино, стримы, даже рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью. Дети не только смотрят их, но и становятся жертвами насилия и азарт­ных игр. Все чаще об этом в ходе встреч с нами говорят родители, а также бабушки и дедушки. В погоне за хайпом и пранком совсем потеряли стыд, – сказал депутат.

Он напомнил, что в ряде стран мира уже наложили ограничения на использование TikTok.

– Например, Индия полностью запретила TikTok с 2020 года, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Индонезия ввела временные ограничения с 2018 года. Соседний Узбекистан запретил TikTok с 2021 года. Кыргызстан также ввел ограничения. Недавно правительство США ввело частичное ограничение на TikTok. Страны Евросоюза запретили установку TikTok на телефоны своих чиновников. А в том же Китае, где изобрели TikTok, создали «специальный TikTok для детей» с отдельным контентом для несовершеннолетних. То есть в самом Китае дети не могут пользоваться полным форматом TikTok, предусматривается четкое ограничение, – констатировал Ерлан Саиров.

В связи с этим депутат требует, согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах, установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok, противоречащий моральным и другим общечеловеческим ценностям, а также блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе.

– Требуем ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата данной соцсети по опыту Китая, – заключил депутат.

Депутатские запросы также прозвучали на пленарном заседании. Так, Сергей Пономарев, напомнив, что по поручению Главы государства в стране развернулась масштабная кампания «Таза Қазақстан», отметил, что чис­тота – это не только обязанность акимов, но и каждого гражданина.

– Казахстан – наша общая Родина. Поэтому за порядком и чистотой мы должны следить вместе. Не случайно понятие «рес­публика» означает общее дело. Мы все восхищаемся чистотой Швейцарии, Японии, соседнего Узбекистана, где идеальная чис­тота поддерживается благодаря именно сознательности граждан, а у себя дома продолжаем мусорить и винить в этом власти, – считает мажилисмен.

Он подчеркнул, что у соседей образцово-показательный порядок на улицах не потому, что муниципальные власти лучше работают или у них больше денег, а потому, что чистота и порядок – общественная ценность. В этой связи депутат предлагает Правительству разработать и внед­рить комплексную программу «Таза Қазақстан», где, помимо организационных мероприятий, предусмотреть идеологические мероприятия для всех возрастов, начиная со школьной скамьи, чтобы стимулировать и мотивировать жителей к поддержанию чистоты населенных пунктов.

Депутат Екатерина Смышляева призывает не снижать настороженности и готовиться ко второй волне паводков, а также к сложному периоду устранения пос­ледствий и возмещения потерь.

– Разработаны алгоритмы, утверждены правила. Но на деле мы знаем, что каждая жизненная ситуация имеет свои особеннос­ти. А уровень ущерба настолько серьезен, что самостоятельно с ним не справится даже тот, кто никогда не просил о помощи. Есть работающий механизм по субсидированию 50% арендной платы для социально уязвимых категорий граждан, в бюджете заложены средства. Предлагаем распространить нормы правил на пострадавшие семьи, – предложила она.

Важно усилить меры и по санитарной обработке жилых помещений и дворов после ухода воды. Ресурсов санитарных служб недостаточно, средств в бюджетах не предусмотрено. По действующим правилам, обработку проводит собственник за свой счет. Однако эта процедура дорогая и требует профессионального подхода.

– Предлагаем предусмотреть необходимые средства на проведение санитарной обработки в бюджете и сделать это силами специализированных организаций, – сказала депутат.

Есть и проблемы в оформлении имущества. В регионах людям оказывается текущая юридичес­кая и нотариальная помощь в части оформления наследства и других процедур. Но это рутинные вещи. В судах нужны будут услуги адвокатов в других объемах. Уже есть споры между собственниками. Например, появляются хозяева, десятки лет назад б