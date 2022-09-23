Фото: Kazpravda.kz
Образование
Требования к вузам по общежитиям хотят ужесточить в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил о планах ужесточить требования к вузам по общежитиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Саясат Нурбек признал, что сейчас присутствует большая проблема с общежитиями. Ключевая болевая точка – это Алматы.

«Нужна системная мера для того, чтобы разгружать город. Поэтому со следующего года будем выставлять университетам жесткие требования. Если университет хочет открыть новую специальность, привлечь студентов по этой новой специальности, или вообще новый вуз открывается, будут очень жесткие требования – 100% обеспечение общежитиями. Допустим, хочет вуз привлечь 100 студентов на новую специальность, тогда он должен обеспечить 100 койко-мест», – пояснил министр.

Параллельно с акиматом Алматы, добавил он, ведется работа по разгрузке города.

«Действительно, от университетов несколько частных вузов уже выносят свои кампусы за город. Также планируется большая программа по развитию университетской инфраструктуры для того, чтобы оттягивать часть абитуриентов от Алматы», – резюмировал Нурбек.

 

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