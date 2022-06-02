"Требуется охранник для депутата за 850 000 тенге в месяц" – объявление прокомментировали в маслихате Караганды

В социальной сети Facebook появилось объявление о приеме на работу, в котором говорится, что требуются водители-охранники для «высшего должностного лица - депутата маслихата Караганды». Соискателям предлагают зарплату в 850 тысяч тенге. Это фейк, сообщает Stopfake.kz.

То, что объявление не является подлинным, подтвердил секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов.

«Это однозначно фейк. Объявлений подобного рода мы не давали», — сказал он.

Номер, который указан в объявлении о приеме на работу, не зарегистрирован в сети, следовательно, дозвониться по нему до кого-либо невозможно, добавил Stopfake.