Требуется перезагрузка

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Кадиша Ныгмет

Значительное увеличение объема финансирования здравоохранения позволило повысить уровень протезирования, трансплантологии, а также кардиохирургической и нейрохирургической помощи пациентам.

фото из архива "КП"

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения РК проинформировала заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова. При этом она подчеркнула, что по основным видам заболеваний, которые влияют на продолжительность жизни граждан и требуют своевременной профилактики и лечения, существенных продвижений пока нет.

– Нужно разобраться в чем причина: неправильно формируем группы и проводим скрининги или есть вопросы к компетенциям специалистов? Если проблема в кадрах, то для их подготовки и повышения квалификации есть медуниверситеты, НИИ, республиканские клиники и службы на местах. В рамках новой концепции предусматриваются дополнительные инвестиции в это направление. Могут ли они улучшить ситуацию? У меня большой вопрос. Поручаю министерству разобраться. Считаю необходимым полностью перезагрузить эту систему, – сказала Тамара Дуйсенова.

Говоря о реализации поручения Главы государства по усовершенствованию сис­темы ОСМС, вице-премьер указала на необходимость сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством всем казахстанцам, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

– Нужно организовать масштабную информационно-разъяснительную работу. Граждане должны понимать, что участники системы имеют право на получение большего объема медицинской помощи, нежели не участвующие в системе. Кроме того, нужно повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения, не имеющих доходов, отчисления в систему должны производиться из местного бюджета, – уточнила Тамара Дуйсенова.

Также в своем выступлении она акцентировала внимание на том, что с 1 июля текущего года в Казахстане будет запущена система по маркировке и прослеживаемости лекарственных средств. Она направлена на борьбу с контрафактной фармпродукцией, а также обеспечение учета и рационального использования лекарств. Все организации, участвующие в обороте, – от производителя до аптек – должны иметь соответствующие аппараты-сканеры для мониторинга.

Без внимания не осталась и эпидемиологическая ситуация в стране. Как отметила вице-премьер, распространение кори показало низкий уровень работы санэпидслужб на местах и отсутствие должной координации и контроля со стороны Минздрава.

И в завершение заместитель главы Правительства обратила внимание на вопросы кредиторской задолженности медучреждений. Ранее была поставлена задача – довести участие частного сектора в оказании медпомощи до 20%. По данным ФСМС, сейчас они оказывают 64% от всех услуг.

– Если так, то, во-первых, у нас же должна была быть экономия средств. Во-вторых, должно было улучшиться качество оказываемой помощи за счет конкуренции. У нас нет ни первого, ни второго результатов. В чем причина? Распределяя таким образом средства, не ухудшили ли мы состояние государственных медорганизаций, где сегодня, как правило, лечатся пациенты с экстренными патологиями? – обратилась вице-премьер к представителям профильного министерства.

#здравоохранение #медицина #финансирование #расширенное заседание

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