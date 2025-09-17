Как отметил в очередном Послании Глава государства, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости – почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора республике не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни.

По данным Министерства нацио­нальной экономики РК, в стране продолжается масштабная трансформация механизмов регулирования предпринимательства: значительно снижена контрольная нагрузка, отменены тысячи избыточных требований, запущены цифровые решения, упрощающие доступ бизнеса к государственным услугам.

По словам вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева, в рамках Указа Главы государства «О мерах по дальнейшей либерализации экономики» продолжается системная работа по введению новой регуляторной политики в сфере предпринимательства.

– 6 апреля 2024 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», в рамках которого обеспечено совершенствование государственного контроля и отменено свыше 10 тысяч избыточных и необоснованных требований к бизнесу, – отметил вице-министр.

По официальным данным Генеральной прокуратуры, контрольная нагрузка на бизнес в 2024 году по сравнению с 2019-м уменьшилась на 58%.

В целях защиты прав инвесторов и снижения контрольной нагрузки с 30 декабря 2024 года специальным законом внесены изменения и дополнения в сферу биржевой торговли и предпринимательства, в том числе внедрен механизм так называемого «прокурорского фильт­ра». Этой нормой предусматривается обязательное согласование с органами прокуратуры всех намечаемых ограничительных и запретительных мер в отношении инвесторов.

Кроме того, по словам вице-министра, бизнес был освобожден от сдачи 189 видов отчетностей – почти половины всех существовавших на тот момент инструментов. Продолжаются меры по упрощению процедур лицензирования и разрешений.

– До конца текущего года будут пересмотрены квалификационные требования, оптимизированы процедуры и сокращены сроки получения разрешений, – проинформировал представитель МНЭ.

Для поддержки среднего бизнеса с нынешнего года начато осуществление программы сервисной поддержки предприятий в производственных отраслях экономики при содействии Европейского банка реконструкции и развития. В рамках Программы деловых консультационных услуг ЕБРР внед­ряется механизм консультационного сопровождения средних предприятий, обладающих высоким потенциа­лом роста. Этот подход предполагает комплексную и непрерывную работу с бизнесом: от анализа до формирования индивидуальных стратегий развития.

По словам Ерлана Сагнаева, в результате системных мер количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5,1% и составило 2,1 млн предприятий. Доля МСБ в экономике также выросла – до 38,6% по итогам первого квартала 2025-го. Выпуск продукции в этом секторе достиг 18,7 трлн тенге, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Отдельное внимание уделяется цифровизации.

– Формируется комплексная цифровая экосистема, направленная на упрощение взаимодействия бизнеса с государством. Происходит внедрение цифровых решений на всех стадиях – от регистрации до получения мер поддержки, – подчеркнул вице-министр национальной экономики.

В рамках этой работы запущен веб-портал eGovBusiness, доступный также в мобильном приложении. С его помощью предприниматели могут управлять бизнесом, получать государственные и иные услуги в формате «одного окна». По состоянию на сентябрь 2025 года на платформе доступны более 30 сервисов.

Общее количество оказанных через приложение услуг превысило 2,3 млн, а число зарегистрированных пользователей составило свыше 71 тыс.

– Мы внедрили новые инструменты – налоговый календарь, электронные сертификаты, цифровое подписание документов, а также сервис «Цифровая доверенность юридического лица», – добавил Ерлан Сагнаев. – Это позволяет существенно ускорить и обезопасить бизнес-процессы.

Кроме того, совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» ведется работа по созданию на платформе маркетплейса услуг с целью продвижения отечественных товаропроизводителей и поиска новых рынков. Продолжается модернизация веб-портала и мобильного приложения, расширяется перечень доступных цифровых сервисов, формируется система качественной цифровой аналитики в сфере предпринимательства.