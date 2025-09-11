На встрече подчеркивалось, что стратегические приоритеты, обозначенные Главой государства, требуют слаженной работы на всех уровнях.

Одним из ключевых направлений развития названо внед­рение искусственного интеллекта и цифровых решений. В регионе уже применяются технологии ИИ в сельском хозяйстве, медицине, образовании, ЖКХ и на транспорте. На базе регионального IT-хаба ведется подготовка кадров и популяризация цифровых инструментов. В перспективе – расширение применения ИИ в экологии, градостроительстве и управлении городской инфраструктурой.

Новый инвестиционный цикл, запущенный по поручению Президента, даст импульс развитию регионов. В СКО будет усилен акцент на обрабатывающую промышленность и сформирована инвестиционная карта региона с использованием ИИ для анализа перспективных направлений.

Большое внимание уделяется аграрному сектору. СКО стала первым регионом страны, внед­рившим цифровые молочные фермы. В ближайшее время планируется расширение сети умных хозяйств и использования ИИ в управлении сельхозпроизводством.

В числе приоритетов остается развитие инфраструктуры: модернизация инженерных сетей, строительство и обновление объектов здравоохранения, образования и социальной сферы.

Также подчеркнута важность обеспечения безопасности и общественного согласия, которые названы основой сильного государства.

– Северо-Казахстанская область готова к вызовам и задачам нового времени. Регион нацелен на практическую реа­лизацию национальных приоритетов и активное участие в устойчивом, технологичном развитии страны, – отметил Гауез Нурмухамбетов.