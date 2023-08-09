Тренируйся на манекенах!

В Караганде недавно открылся современный учебно-симуля­цион­ный центр, где сотрудники скорой помощи повышают свою квалификацию. Здесь уже прошли обучение более 400 фельдшеров и врачей. Они совершенствуют свои навыки в оказании первой медицинской помощи и реанимационных действиях. Главная особенность центра в том, что здесь можно тренироваться на медицинских роботах-манекенах. Они выглядят и «ведут себя» почти как живые люди: дышат, стонут, и у них бьется сердце.

Вот в одном из учебных кабинетов бригада скорой помощи «спасает» пациента-манекена, который находится без сознания. Он не дышит, и у него нет пульса. Медики делают сердечно-легочную реанимацию. Один, надев на больного лицевую маску, придерживает ее левой рукой, а правой активно сдавливает дыхательный мешок. Второй фельдшер ритмично, с силой надавливает обеими руками на грудную клетку так, что ребра пациента заметно прогибаются вниз. Это необходимо, чтобы «запустить» сердце, заставив его выталкивать кровь.

– Сейчас у нас на балансе находится 12 манекенов-тренажеров для отработки навыков оказания помощи и реанимационных мероприятий как взрослым, так и детям, – рассказывает руководитель учебно-симуляционного центра Вячеслав Рогозин. – Они закуплены за счет областного бюджета. У нас есть имитаторы травм. Кроме того, в центре имеются все приборы, которыми оснащены бригады скорой помощи: дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, кардиографы. Мы планируем приобрести тренажеры для отработки навыков при домашних родах и реанимации беременных женщин.

В Караганде работают два инст­руктора, которые прошли подготовку в израильском Galilee Medical Center. Они учат работников неотложки оказывать пациентам помощь по международным стандартам. В планах – расширить штат инструкторов до шести человек. Этого вполне достаточно, чтобы проводить курсы не только для работников карагандинских подстанций скорой помощи, но и помогать сельским коллегам.

– Сейчас мы уделяем внимание только медработникам, а в будущем планируем обучать оказанию первой помощи всех желающих на платной основе, – отмечает Вячеслав Рогозин. – У всех есть родные, друзья и знакомые, которым в любой момент может понадобиться помощь. Также мы будем обучать людей работе с автоматическим наружным дефибриллятором. Это вея­ние времени, потому что скоро в общественных местах начнут ставить автоматические дефиб­рилляторы. А это значит, что людям без медицинского образования надо уметь ими пользоваться.

Практику в учебно-симуля­цион­ном центре будут проходить и водители машин скорой помощи. Дело в том, что скоро их начнут обучать парамедицине, причем не всех, а по желанию. Сначала водители прослушают лекции на базе Карагандинского медколледжа, а потом будут отрабатывать практические навыки на роботах-манекенах. Те, кто пройдут эти курсы, получат надбавку к зарплате.

– Считаю, что навыки парамедика водителям неотложек нужны, потому что в экстренных ситуациях дополнительная пара рук никогда лишней не бывает, – говорит директор центра. – Наши бригады скорой помощи состоят в основном из двух фельдшеров или врачей. Еще один человек – это большое подспорье при оказании помощи тяжелым пациентам.

Добавим, что в центре свою квалификацию повышают не только медики, но и диспетчеры, которые принимают звонки по номеру 103. Для них здесь установлен имитатор приема-передачи вызовов. Диспетчеров учат удерживать звонок, объясняя человеку на проводе, как ему вести себя в экстренной ситуации. То есть примерно так, как показывают их работу в иност­ранных фильмах про службу спасения 911.

– Удержание звонка – это очень важный навык для диспетчеров. Наша задача – довести его до автоматизма, – говорит Вячеслав Рогозин.

Инструкторы Карагандинского учебно-симуляционного центра проводят практические занятия для сотрудников службы скорой помощи постоянно. Для этого им приходится подстраиваться под рабочий график врачей и фельд­шеров. Результаты уже есть. В Карагандинской области растет количество успешных реанимаций, проведенных работниками неотложки.