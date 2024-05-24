Треть смертей в мире: как чистота воздуха влияет на заболевания сердца

Огромное количество инсультов в мире происходит по причине отравления организма выхлопными газами. В 2021 году Казахстан занял 23 место в международном рейтинге по загрязненности воздуха

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вместе с врачом и экспертом Coral Club Раушан Матжановой мы рассмотрели, каким образом качество воздуха влияет на здоровье и какие методы можно использовать для профилактики болезней, вызванных плохой экологией, чтобы защитить себя и свою семью.

Согласно данным ВОЗ, 99% мирового населения дышит воздухом, уровень загрязненности которого превышает предельные значения, а совокупное воздействие загрязнения окружающего и бытового воздуха является фактором преждевременной смерти 6,7 миллиона человек в год за последние несколько лет. Опираясь на профессиональные оценки, еще в 2019 году показатель смертности доходил до 4,2 миллиона человек.

На долю спровоцированных таким воздухом смертей приходится 40% ишемических болезней сердца, 40% инсультов, 11% хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ), 6% рака легких и 3% острых инфекций нижних дыхательных путей у детей.

Города Казахстана с самым загрязненным воздухом

Поскольку загрязнение воздуха является проблемой глобального здравоохранения, американские врачи и ученые разработали единый индекс качества воздуха — AQI. Он подразумевает его оценку по пяти основным загрязнителям, таким как озон на уровне земли, крупные и мелкие твердые частицы, угарный газ, сернистый газ и диоксид азота. В зависимости от концентрации загрязнителей воздуху конкретной местности присваивают баллы от 0 до 500, где

AQI от 0 до 50 — хорошее качество воздуха;

AQI от 51 до 100 — приемлемое для большинства людей качество воздуха;

AQI от 101 до 150 — небезопасное для людей из уязвимых групп, но большинству людей такой загрязненный воздух, скорее всего, не повредит;

AQI от 201 до 300 — опасный для всех людей без исключения;

AQI от 301 и выше — чрезвычайная ситуация: возникает, например, при аварии на химическом заводе.

Данные собирают станции, расположенные в тысячах крупных городов планеты, и передают их организациям-партнерам ООН — например, проектам AirNow и IQAir. Их сотрудники обрабатывают сведения о качестве воздуха и публикуют данные в реальном времени на своих сайтах.

Казахстан, как страна с развивающейся промышленностью и высоким уровнем автомобильного трафика, тоже сталкивается с большой проблемой загрязнения воздуха. По данным IQAir и «Казгидромета», самый грязный воздух здесь сконцентрирован в таких городах как Астана, Павлодар и Караганда (могли достигать до ~ AQI 215), а также Алматы, Первомайское, Бурундай, Атырау, Жезказган, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Петропавловск, Темиртау и Балхаш.

Влияние загрязненного воздуха на сердце и организм в целом

Если постоянно дышать даже незначительно загрязненным воздухом, то риск навредить сердцу будет возрастать. По словам экспертов, возможные изменения приравниваются к тем, что происходят на ранних стадиях сердечной недостаточности. Также американские специалисты обнаружили четкую связь между воздействием высоких уровней загрязнения и увеличением правого и левого желудочков — важных насосных камер в сердце.

Лондонский университет королевы Марии возглавил исследование, в котором приняли участие 4 000 британцев: в ходе него выяснилось, что те, кто жил возле шумных и загруженных дорог, в среднем имели сердца по размеру больше, чем жители менее загрязненных территорий. Утверждается, что с каждым дополнительным микрограммом мелких частиц загрязнения воздуха на кубический метр сердце увеличивается примерно на 1%. Эти изменения можно сравнить с состоянием человека, который ведет неактивный образ жизни или имеет повышенное артериальное давление, отмечает доктор Ней Онг, руководивший анализом данных исследования.

«Врачи и граждане должны знать об этом влиянии, когда думают о здоровье своего сердца, кровяном давлении, холестерине и весе», — делится он.

Впрочем, по его словам, эти изменения в сердце были небольшими и потенциально обратимыми.

Способы профилактики вредоносного воздействия загрязненного воздуха на организм

Профилактика влияния загрязненного воздуха начинается с контроля его качества на уровне государства — посредством развития «зеленого» транспорта, постепенного перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения промышленных выбросов. Однако и на собственном уровне можно тоже контролировать ситуацию:

Перед выходом на улицу проверять специализированные сайты и узнавать, какая обстановка в городе прямо сейчас;

Носить респираторные маски при выходе из дома в период высокого уровня загрязнения;

Избегать активных физических нагрузок на открытом воздухе при неблагоприятных показателях;

Использовать домашние очистители воздуха или кондиционеры с антибактериальными фильтрами;

Принимать БАДы с необходимыми комплексами макро- и микроэлементов, которые минимизируют последствия пребывания в загрязненных зонах.

Например, ученые из США обнаружили, что Витамины группы B могут повышать сопротивление организма загрязненному воздуху. Согласно исследованиям, их высокие дозы могут полностью обезвредить миниатюрные частицы грязи. Также исследователи говорят, что хоть этот эффект и несомненен, но объем проведенного ими эксперимента еще очень мал. Ранее специалисты из испанского Университета Кордовы уже убедились, что некоторые питательные вещества каким-то образом нейтрализуют вред загрязнителей: они провели исследование на животных, которые подверглись влиянию вредного вещества Бисфенол А — химического компонента, участвующего в производстве жесткой пластмассы.

В новой же работе канадских исследователей, в которой приняли участие люди, они решили проверить, можно ли остановить влияние РМ2,5 ежедневным приемом витаминной добавки, содержащей 2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина В6 и 1 мг витамина В12. Десять добровольцев сначала дышали чистым воздухом и принимали плацебо, пока ученые замеряли реакции их организма. Затем те же лица переехали в другую местность, где дышали воздухом с высоким содержанием частиц РМ2,5, при этом они ежедневно получали высокую дозу витаминов группы В, а затем снова прошли обследование. Как оказалось, четырехнедельный прием витаминов уменьшил влияние частиц РМ2,5 у 10 различных генов на 28-76%.

Ученые также обнаружили похожее уменьшение воздействия на митохондриальную ДНК — клеточный элемент, производящий энергию.

«Если перевести наши результаты в количественные показатели, они близки к полному уничтожению влияния загрязнений на эпигеном», — говорит руководительница исследования Дзя Чан из Гарвардской школы здравоохранения.

Важно понимать, что для приема конкретных витаминов или минералов должны быть медицинские показания. Лучше всего сдать анализ крови на содержание микроэлементов, чтобы оценить масштабы дефицита и грамотно его ликвидировать. Такой анализ необходимо проводить дважды в год и корректировать схему приема и состав препаратов.