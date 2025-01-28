Три аэропорта построят в курортных зонах Казахстана

Об этом на расширенном заседании правительства с участием президента сообщил глава Кабмина Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Бектенова, взлетно-посадочные полосы с необходимой авиационно инфраструктурой появятся в Зайсане, Катон-Карагае и Кендирли.

Таким образом, планируется в полной мере раскрыть туристических потенциал трех курортных зон.

Кроме того, прорабатывается проект создания аэрохаба в Актау. Будет начата работа по строительству железнодорожной линии «Мойынты-Кызылжар», а также вторых путей участка «Алтынколь-Жетыген».

В текущем году ожидается завершение строительства железных дорог «Достык-Мойынты» и обводной города Алматы.