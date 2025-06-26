Полеты из Алматы на Иссык-куль будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания Asman Airlines, сообщает Kazpravda.kz

По данным КГА Минтранспорта, авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

Вместе с тем, с 3 июля казахстанский перевозчик Fly Arystan также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).

Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю.

Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами.