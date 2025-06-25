Сегодня отечественными авиакомпаниями SCAT и Air Astana для вывоза людей будет выполнено 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алмату и Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

Так, к примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алмату и Астану, а также из Дохи в Алмату. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы.

Авиакомпания SCAT начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха - Алматы вылетел сегодня, в 07:35 по времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха - Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 по времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров - 290 человек.

Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан: 27 июня: Доха – Астана, 29 июня: Доха – Алматы.