Три автомобиля сгорели в Актюбинской области и Усть-Каменогорске

Фото: МЧС РК

Сегодня в Усть-Каменогорске и в Актюбинской области произошло загорание легковых автомобилей. Также в Актюбинской области на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент произошло загорание грузового автомобиля с прицепом.

«Во всех случаях пожары ликвидированы силами ДЧС, пострадавших нет», - сообщает МЧС.

Между тем в ВКО в районе Алтай на территории нефтебезы в боксе загорелось 2 бензовоза. Прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на автомобильном транспорте.