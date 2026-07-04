Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинском зоопарке

Общество

Это первое пополнение семьи енотов-полоскунов в зоопарке почти за два десятилетия

Фото: пресс-служба зоопарка

В Алматинский зоопарк произошло долгожданное пополнение — у пары енотов-полоскунов Арчи и Беллы родились три детеныша. Это первый приплод енотов в зоопарке почти за двадцать лет, что стало значимым событием для коллектива учреждения, передает Kazpravda.kz.

Малыши появились на свет 27 апреля. Первые месяцы жизни они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и тщательно оберегала потомство, не подпуская к детенышам посторонних. Лишь после того как малыши окрепли и стали более самостоятельными, они начали выходить в большой вольер, где посетители могут наблюдать за их знакомством с окружающим миром.

Коллаж из фото енотов

Пока определить пол детенышей специалистам не удалось, поэтому имена им будут выбраны позднее. 

Как пояснила руководитель отдела «Хищные млекопитающие» Гаухар Сергибаева, постепенный переход на взрослый рацион является естественным этапом развития животных и свидетельствует о хорошем состоянии потомства.

«При рождении детеныши енота-полоскуна весят всего 60–70 граммов. Они появляются на свет слепыми и глухими, полностью завися от матери. В первые недели жизни их рацион состоит исключительно из материнского молока. По мере взросления малыши начинают постепенно переходить на взрослую пищу. Сейчас они уже пробуют мясо, рыбу, овощи, фрукты и овсяную кашу - все то, чем питаются их родители» - отметила Гаухар Сергибаева.

Семейство енотов-полоскунов обитает в самом дальнем вольере «леопардного» круга - комплекса вольеров с хищниками, расположенного напротив экспозиции с жирафами.

В зоопарке приглашают посетителей познакомиться с новыми обитателями и напоминают, что спокойствие животных является одним из главных условий их благополучия. Специалисты рассчитывают, что малыши будут успешно расти и развиваться, а их появление станет еще одним вкладом в сохранение и популяризацию животных, содержащихся в современных зоопарках.

#Алматы #зоопарк #животные

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