Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе

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8 декабря в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла", которая сообщила, что примерно в 23:00 часов трое воспитанников центра, разбив окно, сбежали, сообщает Polisia.kz.

Манар Абайкызы Мырзакенова 05.06.2006 г.р. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в черную толстовку с капюшоном.

Амина Иманкуловна Тезекбаева 14.03.2006 г.р. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые. На левом плече имеется родинка.

Жулдызай Муратбеккызы Дошонова 01.10.2006 г.р. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в серую спортивку.

На поиски ориентированы наряды комплексных сил полиции, волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить по телефонам 102 или 8 771 785 1058.

