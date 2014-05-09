Три эпопеи Жакана Сесебаева

Ветеран воевал и с немецкими фашистами, и с японскими оккупантами, а еще участвовал в освобождении Кореи. Несмотря на свои 89 лет, он производит впечатление весьма энергичного человека.

– Жакан-ага, с Днем Великой ­Победы вас! Расскажите, пожалуйста, где вы воевали.

– В 1942 году, в возрасте 17 лет, меня призвали служить Родине. Сначала нас привезли в военный городок Молотов под Москвой, где обучали стрелять из минометов и пулеметов, гаубиц и «катюш». Первого января 1943 года нас перебросили на 3-й Украинский фронт, в состав 5-й армии. 12 марта того же года был ранен в первый раз в верхнюю челюсть, в результате чего потерял несколько зубов и пролежал в московском госпитале три месяца. Затем получил еще одно ранение – осколок разрывного снаряда перерезал сухожилие левой руки. Опять два месяца гос­питаля. Осколок снаряда достал меня и в 1944 году – ранение в ногу. Только через четыре месяца после этого я вернулся на фронт. Незабываемый день Победы застал меня в городе Кёнигсберге.

Через три месяца после Великой Победы нас погрузили в поезд и отправили воевать на Дальний Восток с японцами. После тяжелых боев я остался живым, видимо, ангел-хранитель у меня хороший. К моему несказанному удивлению, после небольшого отдыха нам приказали воевать за освобождение Кореи. За две недели мы освободили Пхеньян, но по пути в Сеул нас остановил приказ: советское и американское правительства договорились о разделении этой страны на две части – северную и южную. Границу в виде траншеи между двумя новоявленными государствами ежедневно, с пяти вечера до пяти утра, мы копали два года! Причем глубина требовалась такая, чтобы на всем ее протяжении не было видно макушки. 20 сентября 1947 года нас наконец-то перебросили обратно в СССР, во Владивосток. Я попал на разъезд Раздольный, что в девяти километрах от Владивостока, в воинскую часть имени Буденного, где продолжил службу. 17 апреля 1948 года меня вызвал в штаб зам­полит. Конечно, я был немного взволнован: в чем дело, вроде бы нигде не провинился? Майор Никитин, увидев мое смущение, рассмеялся и спросил: «Хочешь домой?» Облегченно засмеявшись в ответ, я сказал: «Конечно, я давно этого жду!» Целых шесть лет я ждал этого радостного события.

– Какой самый памятный для вас боевой эпизод? Кто, на ваш взгляд, был самым сильным и страшным противником?

– Без сомнения, немцы. Когда мы брали Кёнигсберг, нам дали задание захватить местный аэродром. Там стояли три бочки с горючим общим объемом полторы тысячи литров. Нужно было освободить аэродром так, чтобы наши или вражеские пули случайно не зацепили эти бочки, иначе был бы мощнейший взрыв. Все это происходило под свинцовым градом. С большим трудом нам это удалось сделать. Именно за это всех нас, кто выполнял это задание, наградили орденом Красной Звезды. В первых же боях за Украину получил медаль «За отвагу», потом были медали за освобождение Германии, за освобож­дение Кёнигсберга, за освобождение Японии. Став участником трех войн, я до сих пор жив…

– Испытывали ли вы чувство страха во время боевых действий?

– Когда нас, пацанов, только везли на фронт, мы еще не боялись, так как не могли полностью осознать, что нас ждет. Вместе с оглушающим грохотом крупнокалиберных орудий и разрывающихся вокруг тебя снарядов пришел и страх. Казалось, земля дрожит под ногами. Но человек ко всему привыкает. Привыкли и к этому. Но полностью избавиться от страха во время войны невозможно. Мне выпала доля уйти на войну 17-летним юнцом и довелось вернуться 23-летним парнем. В 26 лет я женился, жена родила мне сына и трех дочерей. Три года назад я ее похоронил…

– Как вы думаете, в чем секрет вашего долголетия?

– Думаю, те, кто пережил ту страшную войну, невольно закалили свои тело и дух. В то время люди не­доедали, было и голодно, и холодно. Ко всему прочему изнурял тяжелейший труд. И еще: почти всю свою жизнь я ездил верхом. Регулярная езда на лошадях дает людям крепкое физическое здоровье. Правда, левый глаз сейчас почти ничего не видит, побаливают руки и ноги, но это издерж­ки возраста. Кстати, хочу выразить огромную признательность всему персоналу госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, в особенности моему лечащему врачу Асету Шайкенову. Он хороший специалист и очень внимательно относится к своим пациентам, дай Бог ему здоровья.

– Интересно узнать, чего может бояться человек, прошедший три войны?

– Могу с уверенностью сказать, что сейчас я уже ничего не боюсь. Мы живем в замечательное мирное время, у нашей молодежи есть все условия для успешной и счастливой жизни. В этом огромная заслуга нашего Президента Нурсултана Назарбаева, желаю ему крепкого здоровья и долголетия. Самое главное условие счастливой жизни – это мир. А он у нас есть.

– И напоследок. Что из вашего большого жизненного опыта вы хотели бы передать молодому поколению?

– У нас хорошая молодежь. Нужно учиться всю жизнь, работать не покладая рук, уважать друг друга и помогать друг другу. Пожелать молодым людям хочу, чтобы они никогда не видели войны и жили в мире и согласии.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ, [email protected]