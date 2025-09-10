Три года на кардинальную цифровую трансформацию

Максим Споткай, руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан

Такой срок обозначил Президент в Послании. За это время Казахстан станет по-настоящему Цифровым государством с соответствующей инфраструктурой

Фото: Акорда

Нужно напомнить, что эту работу мы начинаем на довольно прочном фундаменте. За последние годы тотальная цифровизация стала одним из главных векторов реформ Главы государства.

Казахстан уже в числе 30 стран мира по индексу развития электронного правительства. Более 90% госуслуг оказываются онлайн (50 млн услуг только за прошлый год). Более 70% безналичных платежей совершается через мобильные приложения. Оборот безналичных платежей в 2024 году превысил 120 трлн тенге. Астана Hub стал крупнейшей в регионе IT-экосистемой. Запущены цифровые образовательные платформы. С 2020 года более 500 тыс. граждан прошли курсы по цифровым компетенциям. Внедрены цифровые документы с юридической силой.

Ну и наверное главное - запущен первый в регионе суперкомпьютер.

На новом этапе задачи еще более амбициозные. Президент дал четко понять: теперь повсеместная цифровизация - задача не одного ведомства, а всего госаппарата.

Чтобы оценить масштаб предстоящей трансформации, достаточно взглянуть на перечень новых инициатив Президента и спектр охватываемых ими сфер.

- В финансовом секторе - запуск Государственного фонда цифровых активов, развитие финтеха и защита от киберугроз.

- В сельском хозяйстве - спутниковый мониторинг и цифровая карта земельных ресурсов.

- В строительстве и ЖКХ - национальная цифровая платформа для учёта и планирования всех этапов строительства.

- В транспорте - внедрение Smart Cargo и систем управления перевозками на базе ИИ.

- В здравоохранении - новые инструменты мониторинга качества медицинских услуг.

- В образовании - запуск программы Al-Sana и проекта Qazaq Digital Mektebi, подготовка школьников и педагогов к работе с ИИ.

Для поддержки цифровой трансформации и других направлений Послания Парламенту в предстоящий период предстоит принять ряд новых законов: Цифровой кодекс; новый Закон о банках, ориентированный на развитие финтеха и цифровых активов; Строительный кодекс, который заложит основы прозрачного и устойчивого развития отрасли. В планах - обновление Закона о госимуществе, совершенствование налогового администрирования через новый Налоговый кодекс и поправки для упрощения земельных отношений с переводом их в цифровой формат. Одним словом, предстоит большая и напряженная совместная работа депутатского корпуса, Правительства и профильных экспертов.

Кроме того в Послании озвучена еще одна инициатива, получившая оживленное обсуждение в экспертных кругах - реформа высшего представительного органа.

На очерчивание контуров дальнейшего развития казахского парламентаризма отведено не меньше 1 года. Этот вопрос будет вынесен на референдум в 2027 году.

И сам процесс будущей дискуссии, и формат принятия окончательного решения говорят о твердой решимости Главы государства на продвижение идей прямой демократии и укоренение культуры непосредственного участия граждан в принятии важнейших для страны решений.

 

#Казахстан #Токаев #президент #послание

