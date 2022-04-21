Три года на модернизацию

Чтобы полностью заменить изношенные теплотрассы Актау, коммунальщикам потребуется до 3 лет и 194 млрд тенге.

Директор «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) Жасулан Суюн­чалиев сообщил, что общая протяженность городских инженерных сетей составляет 1 232 км, более 80% из них изношено. В прошлом году на линиях водо- и теплоснабжения Актау произошло свыше 1 500 аварийных ситуаций.

– Инженерные сети областного центра от 1-го до 29-го микро­райо­на требуют обновления. Для решения вопроса создана рабочая группа, разработан специальный проект, в рамках которого город разделен на пять зон. На модернизацию всех трубопроводов потребуется около 194 миллиардов тенге. В настоящее время на первом этапе предусматриваются работы по замене 67 километров трубопровода в шести микрорайонах. На место изношенных будут установлены современные полиэтиленовые трубы диамет­ром 220 сантиметров, – сообщил Жасулан Суюнчалиев.

Если работа будет продолжаться непрерывно, то, по словам главы коммунального предприятия, до 2025 года удастся заменить все устаревшие трубы.