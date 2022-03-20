Три года подряд сотрудники одной и той же инспекции попадаются на коррупционных преступлениях в Северном Казахстане

Три года подряд в орбиту уголовного преследования за коррупционные преступления попадают должностные лица одной и той же инспекции - транспортного контроля Северо-Казахстанской области.



Досудебные расследования в отношении четырех работников транспортного контроля и двух предпринимателей начали сотрудники департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области. В прошлом году за нарушения в вышеуказанной сфере были осуждены руководитель отдела и главный специалист инспекции транспортного контроля (к трем годам лишения свободы каждый), а также главный эксперт комитета транспорта (к штрафу в размере 30 млн тенге).



Эти факты прозвучали на заседании с участием сотрудников антикоррупционного ведомства, работников инспекции и представителей компаний-перевозчиков.



Первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин отметил, что выявлены факты привлечения к ответственности только водителей транспортных средств, а не грузоотправителей.



Всего выявлено 25 коррупционных рисков, по всем выработаны рекомендации по устранению.