Три миллиарда на добрые дела

Общество
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Фарид Юмашев

Eurasian Resources Group (ERG) и акимат Павлодарской области заключили ежегодный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. 

Согласно документу, в 2023 году Группа выделит 3 млрд тенге на социальные проекты разной направленности, которые охватят 130 тыс. жителей Павлодарской области.

Проекты отбирались в результате анализа наиболее насущных социальных направлений и на основе ежегодного опроса жителей регионов, где осуществляют свою производственную деятельность предприятия Группы.

Для осуществления в рамках нынешнего меморандума были отобраны проекты развития и трансформации сферы образования, благоустройства городской инфраструктуры, реновации муниципальных объектов и материально-технического оснащения медицинских учреждений.

– Обеспечение социально-экономического благополучия наших родных городов – это ключевое направление корпоративной ответственности ERG. Для нас это далеко не разовая акция. Мы осознаем, что для получения конкретных результатов критически важен системный подход. повышении качества жизни наших сотрудников, их семей и казахстанцев, проживающих в регионах нашего присутствия. Уверен, все проекты, вошедшие в меморандум текущего года, создадут комфортные условия для становления сильного поколения молодых казахстанцев, – отметил председатель наблюдательного совета – член совета директоров ERG S.a.r.l Шухрат Ибрагимов.

Образовательные инициативы

Новый меморандум предусмотрел вопросы дальнейшего развития общего и средне-специального образования Павлодарской области. В этой связи, ERGвыделяет средства длястроительства двух общеобразовательных школ в Павлодарской области. Около 10 колледжей области получат средства на укрепление материально-технической базы. На первой сессии Парламента VIII созыва Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. "Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения", - подчеркнул Глава государства. Поэтому в области продолжится реализация программ «ERG Mektepke» по повышению квалификации учителей и реализация программы поддержки развития средне-специального образования «ERG для колледжей». Оба проекта уже охватили около 3 тысяч педагогов и 37,5 тысяч учащихся. Также, в рамках меморандума дополнительное финансирование для укрепления материально-технической базы получит «Торайгыров университет».

Городские объекты

Документом охватываются вопросы реновации и развития городских объектов. В рамках меморандума будет проведен технический аудит тепловых сетей города Аксу. Предусмотрена разработка проекта реновации восьми библиотек области, в числе которых детские и массовые библиотеки, а также специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Будет приобретена STEM-лаборатория для Экибастузского образовательно-досугового центра «Кайнар».

Инициативное бюджетирование

Нынешний меморандум предусматривает финансирование 11 проектов инициативы «Tugan Qala» в Аксу. Это те проекты благоустройства, которые инициировали и разрабатывали сами горожане с помощью экспертов. Все они были отобраны путем общего голосования, в котором в 2022 году приняло участие 2 350 горожан. В результате финансирования будут реализованы проекты победителей прошлого года. В рамках проекта в Аксу уже появились новые детские и спортивные площадки, тротуары, авто– и велосипедные парковки, остановочный павильон, благоустроенная лодочная станция и инклюзивная городская набережная.

Стоит отметить, что проект свидетельствует о положительной динамике вовлеченности жителей в принятие решений, касающихся развития местной городской инфраструктуры. Так проект формирует культуру непосредственного участия в благоустройстве города и распределении его бюджета.

Медицина

И еще о содержании меморандума. В соответствии с ним планируется обучить неонатологов и разработать проектно-сметную документацию для дальнейшей реконструкции и модернизации здания городской больницы Аксу. Также для Павлодарской городской больницы будет приобретено оборудование для проведения литотрипсии.

На протяжении всей своей деятельности предприятия Группы ERG вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

На сегодня общая сумма социальных инвестиций Eurasian Resources Group – одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, – превысила 1,1 млрд долларов.

 

 

 

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