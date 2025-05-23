Три счастливых месяца в году

Образование
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Акмолинской области 134 тыс. детей отдохнут, проведут каникулы с пользой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа по подготовке к летнему отдыху школьников стартовала в регионе еще в феврале, рассказала на брифинге в РСК заместитель руководителя облуправления образования Ботакоз Дюсенова. При областном акимате создан специальный штаб, в который вошли представители госорганов и общественных организаций. Они следят за реализацией регионального плана на 2024–2026годы, за исполнением санитарных требований совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля. Межведомственные группы действуют в районах и городах. Все это делается для того, чтобы лето у школьников было безопасным и веселым.

Согласно статистике, нынешним летом оздоровительными мероприя­тиями в регионе будет охвачено 93% школьников, занятость составит 100%. Для детей из социально уязвимых категорий государство выделяет на путевки 121,5 млн тенге из фонда «Всеобуч». Профсоюзы и крупные предприятия – 10,8 млн тенге. Родители прио­бретают путевки для своих детей на сумму 93,1 млн тенге.

В этом году в регионе будут работать 16 загородных лагерей – девять государственных и семь частных. В ДОЦ за пределами сел и городов побывают 15,5 тыс. детей, это на тысячу больше, чем в прошлом году. Каждый лагерь отдыха проведет от пяти до семи смен по 10 дней. А лагерь «Звездный» примет детей на 12 смен по семь дней. Стоимость путевок варьируется от 40 тыс. до 120 тыс. тенге в государственный лагерь и от 100 тыс. до 140 тыс. тенге – в частный. С 1 июня распахнут двери лагеря «Жас дау­рен», «Парус» и «Звездный», все остальные – с 15 июня.

В селе Сандыктау в прошлом году открылся первый в области круглогодичный лагерь «Жас дау­рен». Этим летом здесь отдохнут 700 ребят из социально уязвимых семей. Также после реконструкции откроется один из наиболее любимых юными акмолинцами лагерей – «Сокол», расположенный в сосновом лесу на берегу живописного озера Айыртау. Дети будут жить в двухэтажных корпусах, отдыхать в полной безопасности. Центр после ремонта передан в доверительное управление без права выкупа.

Проведен капитальный ремонт и в лагерях «Жұлдыз», «Сұңқар». «Ишим» полностью восстановлен после паводка, на что потрачено 53 млн тенге.

В детских загородных лагерях отдыха будут работать более 4 500 педагогов, нехватки кадров нет.

Поскольку охватить всех школьников загородным отдыхом нет возможности, готовятся к открытию 208 лагерей дневного пребывания на базе школ области. Они примут 36,4 тыс. младших школьников. Для ребят постарше будут действовать 350 профильных площадок без питания. В языковых, краеведческих и других кружках по интересам, а также в военно-патриотических отрядах будут заняты более 70 тыс. школьников.

С 17 июня в регионе стартуют бесплатные палаточные и юрточные лагеря, где интересно и познавательно проведут время еще порядка 4 600 детей. Они научатся азам туризма, ориентированию на местности, другим навыкам походной жизни.

Стационарный юрточный лагерь на 250 мест откроется и в Кокшетау. Палаточный лагерь «Светлое будущее» для 80 подростков с акцентом на краеведение и туризм работает в Сандыктауском районе.

Отдохнуть летом в лагерях получат возможность почти 20 тыс. детей из социально уязвимых категорий. Так, 250 ребят отдохнут бесплатно в лагерях «Звездный» и «Сокол», еще 1 520 детей-сирот и детей без попечения – в центрах отдыха «Рассвет», «Парус», «Чайка», «Ишим», «Жұлдыз», «Юность», «Жас даурен». В филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» отдохнут 268 школьников. За счет фонда «Қазақстан халқына» 350 сельских детей поедут в «Парус», «Сұңқар» и «Сокол».

Более 24 тыс. подростков с 14 лет будут на лето трудоустроены. К примеру, в Кокшетау начнет действовать проект «Жасыл ел», в рамках которого 288 школьников займутся благоустройством и озеленением города.

Кроме того, летом школьники будут заниматься в творческих кружках, примут участие в туристических мероприятиях, проявят себя в спортивных и интеллектуальных играх.

Вместе с тем на территории области есть восемь детских оздоровительных центров, не работающих в течение 20 лет. В свое время все они были выкуплены частными лицами…

#школа #отдых #досуг #каникулы

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