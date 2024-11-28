Три цветочка: Jazzdauren анонсировал релиз новой песни

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Радостной новостью исполнитель хита «Дарите женщины цветы» поделился в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/jazzdauren/

Популярный казахстанский певец Жандаурен Аблаев, известный меломанам под сценическим псевдонимом Jazzdauren, рассказал фолловерам о том, что выход его песни «Три цветочка» запланирован на 3 декабря.

Судя по всему, артист на собственном примере призывает мужчин бережно относиться к дамам разных возрастов, чем продолжает завоевывать женские сердца.   

«Мама – цветок. Жена – цветок. Дочка – цветок», –  написал певец на своей странице в Instagram. 

Поклонники молодого казахстанского певца, которого многие сравнивают с Юрием Шатуновым, высоко оценили фрагмент новой композиции и пожелали любимому артисту новых творческих успехов.

«Какие замечательные слова. Сразу же новая песня и сразу хитовая! Продолжай радовать новыми песнями, просто огонь! Какая песня, просто шедевр!» – гласят восторженные комментарии.   

Однако нашлись и те, кто не согласился с мнением большинства преданных фанатов.

«А сестра разве не цветок? Почему все под одну музыку?» – задались вопросами подписчики, которые пока остались без ответов.

#соцсети #песня #Jazzdauren #хит

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