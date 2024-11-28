Три цветочка: Jazzdauren анонсировал релиз новой песни

Фото: instagram.com/jazzdauren/

Популярный казахстанский певец Жандаурен Аблаев, известный меломанам под сценическим псевдонимом Jazzdauren, рассказал фолловерам о том, что выход его песни «Три цветочка» запланирован на 3 декабря.

Судя по всему, артист на собственном примере призывает мужчин бережно относиться к дамам разных возрастов, чем продолжает завоевывать женские сердца.

«Мама – цветок. Жена – цветок. Дочка – цветок», – написал певец на своей странице в Instagram.

Поклонники молодого казахстанского певца, которого многие сравнивают с Юрием Шатуновым, высоко оценили фрагмент новой композиции и пожелали любимому артисту новых творческих успехов.

«Какие замечательные слова. Сразу же новая песня и сразу хитовая! Продолжай радовать новыми песнями, просто огонь! Какая песня, просто шедевр!» – гласят восторженные комментарии.

Однако нашлись и те, кто не согласился с мнением большинства преданных фанатов.