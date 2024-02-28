Трижды просил о помощи ребенок-жертва: над оператором «112» состоялся суд

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Суд №2 города Актобе огласил приговор по уголовному делу сотрудника ДЧС, осужденного за халатность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Актобе 

Фото предоставлено Kazpravda.kz

Судом установлено, что помощник оперативного дежурного ДЧС Актюбинской области Б., в период несения службы, халатно отнёсся к своим функциональным обязанностям. Он несвоевременно отреагировал на сообщение несовершеннолетней И., позвонившей в службу «112» с просьбой оказания ей экстренной помощи.

Как установлено материалами уголовного дела, в ту ночь в квартиру, где жила девочка, проник преступник, он убил мать и брата пострадавшей, а ей нанес ножевые ранения.

После третьего звонка, по истечении 50 минут сообщение пострадавшей было передано в скорую медицинскую помощь.

В ходе судебного разбирательства Б. не признал свою вину и показал, что первый звонок он расценил, как детскую шалость. По словам подсудимого, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но её телефон не отвечал. После третьего звонка, он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал её сообщение в скорую медицинскую помощь.

Гособвинитель ходатайствовал о назначении Б. наказания в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Санкция уголовной части 1 уголовной статьи «Халатность» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Общественная опасность халатности заключается в неисполнении и ненадлежащем исполнении лицом, уполномоченным на выполнение госфункций своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение существенного вреда здоровью потерпевшей, конституционным правам человека и охраняемым законом интересам общества.

Приговором суда Б. осужден на 6 месяцев ограничения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный вред на сумму 1 миллион тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.

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