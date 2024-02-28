Трижды просил о помощи ребенок-жертва: над оператором «112» состоялся суд

Суд №2 города Актобе огласил приговор по уголовному делу сотрудника ДЧС, осужденного за халатность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Актобе
Судом установлено, что помощник оперативного дежурного ДЧС Актюбинской области Б., в период несения службы, халатно отнёсся к своим функциональным обязанностям. Он несвоевременно отреагировал на сообщение несовершеннолетней И., позвонившей в службу «112» с просьбой оказания ей экстренной помощи.
Как установлено материалами уголовного дела, в ту ночь в квартиру, где жила девочка, проник преступник, он убил мать и брата пострадавшей, а ей нанес ножевые ранения.
После третьего звонка, по истечении 50 минут сообщение пострадавшей было передано в скорую медицинскую помощь.
В ходе судебного разбирательства Б. не признал свою вину и показал, что первый звонок он расценил, как детскую шалость. По словам подсудимого, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но её телефон не отвечал. После третьего звонка, он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал её сообщение в скорую медицинскую помощь.
Гособвинитель ходатайствовал о назначении Б. наказания в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Санкция уголовной части 1 уголовной статьи «Халатность» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.
При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.
Общественная опасность халатности заключается в неисполнении и ненадлежащем исполнении лицом, уполномоченным на выполнение госфункций своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение существенного вреда здоровью потерпевшей, конституционным правам человека и охраняемым законом интересам общества.
Приговором суда Б. осужден на 6 месяцев ограничения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный вред на сумму 1 миллион тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.