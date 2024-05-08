Трое человек погибло в ДТП в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло 8 мая на 41 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области
Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5.
В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте.
По факту дорожной аварии зарегистрировано уголовное дело.
Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать правила дорожного движения РК.