Трое человек погибло в ДТП в Алматинской области

Скрин с видео ДП Алматинской области

Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5.



В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте.



По факту дорожной аварии зарегистрировано уголовное дело.



Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать правила дорожного движения РК.