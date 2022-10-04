Трое карманников из Павлодара приехали в Астану воровать у пассажиров в автобусах

Группу серийных воров-карманников задержала полиция Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились жители столицы о том, что у них в автобусе украли сотовые дорогостоящие телефоны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции подозреваемые были задержаны с поличным. Ими оказались трое ранее судимых за кражу мужчин.

Полицейские выяснили, что задержанные трое воров – карманников, прибыли в столицу из Павлодара. Злоумышленники ночью приехали в Астану с целью совершения краж в маршрутных автобусах.

Утром, выйдя на дело, им удалось украсть три сотовых телефона в общественном транспорте, а после обеда они намеревались покинуть столицу.

Своих жертв карманники искали в переполненных автобусах, делая вид, что им нужно протиснуться глубже в толпу, вытаскивали у горожан сотовые телефоны из карманов. Всего они оказались причастны к 15 фактам карманных краж.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Задержанные находятся под стражей, проверяется их причастность к ряду аналогичных преступлений, добавили в полиции.