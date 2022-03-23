Трое погибли, семеро пострадали в ДТП в Шымкенте

Смертельное ДТП произошло поздней ночью 20 марта в Абайском районе Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Сообщается, что на пересечении улицы Аль-­Фараби и Алматинской трассы столкнулись автомобили Hyu­ndai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. Пос­ле сильного удара не­сколько человек выбр­осило прямо на ас­фальт.

На месте ск­ончались трое. К месту аварии приехало пять машин скорой помощи. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. ⠀

Во­время прибывшая к ме­сту ДТП противопожар­ная служба предотвра­тила пожар: после столкновения произошла утечка топлива, за­горелась «Тойота».

Выясняются все обст­оятельства случившег­ося.