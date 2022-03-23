Происшествия
Трое погибли, семеро пострадали в ДТП в Шымкенте
Смертельное ДТП произошло поздней ночью 20 марта в Абайском районе Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Сообщается, что на пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись автомобили Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо на асфальт.
На месте скончались трое. К месту аварии приехало пять машин скорой помощи. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. ⠀
Вовремя прибывшая к месту ДТП противопожарная служба предотвратила пожар: после столкновения произошла утечка топлива, загорелась «Тойота».
Выясняются все обстоятельства случившегося.