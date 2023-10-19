Трое вооруженных похитили сейф с миллионами и золотом в Алматинской области

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Полицейские Алматинской области задержали участников вооруженного разбойного нападения, передает Kazpravda.kz.

По информации начальника ДП региона Бауржана Аленова, 8 октября, в ОП Жамбылского района поступило сообщение том, что группа из трех человек совершила вооруженное нападение на один из домов в селе Касымбек. Они похитили сейф с сорока миллионами, золотыми украшениями и другими дорогостоящими ювелирными предметами.

"По моему поручению была создана специальная следственно-оперативная группа, которая за короткое время нашла и задержала троих подозреваемых - 1982, 1986, и 1999 г. р. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия по изучению преступления. Ход расследования дела взят мною на контроль", – сообщил Аленов.