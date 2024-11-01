Троих человек задержали за рекламу наркотиков в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актау задержана группа в составе трех лиц, которые рекламировали синтетические наркотики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

У задержанных изъяты трафарет с надписями «MEF, SC, DUNE24CC, VPN», фломастер, топор, бита, баллончики для покраски в количестве 20 штук, рекламные листовки, буклеты с QR-кодом и другие предметы, а также наркотические средства.

По данному факту начато досудебное расследование.

Подозреваемые взяты под стражу с санкции следственного суда. Следственные действия продолжаются.