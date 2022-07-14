Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Троих малолетних братьев спас рыбак в Павлодарской области

Троих детей спас из Иртыша житель Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ЧП произошло 13 июля около трех часов дня в селе Приреченск. В этот день местная жительница Салтанат Шаихова разрешила троим сыновьям погулять. Всего в семье пятеро детей: две старшие дочери, девятилетний Турар и близнецы – семилетние Аман и Есен. 

В Приреченске нет оборудованного пляжа, берег очень крутой, поэтому Салтанат запрещает своим детям приближаться к воде. 

«Придя в тот день с работы (а мой график с шести утра до трех часов дня), я разрешила сыновьям погулять. Дети у меня послушные, без спроса ничего не делают. Обычно в это время они идут качаться на качелях и в библиотеку. Мысли о том, что сыновья окажутся у реки одни, не было, наши дети боятся воды. Через полчаса мне позвонил муж и сообщил, что мальчики в больнице. О их спасении на реке он узнал от участкового», – сообщила женщина. 

Позже сыновья рассказали маме, что зашли за другом, живущим рядом с Иртышом, тот предложил «поиграть и попрыгать».

«Близнецы не спускались к воде, а старший спустился. Она ему была по колено, и сын принялся прыгать. В какой-то момент ребенок упал и его понесло течением. Близнецы, увидев это, кинулись помогать Турару», – вспоминает Салтанат. 

Рядом с детьми оказался 33-летний работник ТОО «Актогай-Агро» Андрей Карандашов. В тот день у него был выходной. В обед он отправился на рыбалку, которая не задалась, поэтому сельчанин засобирался домой. 

«Слышал, что дети недалеко плескались. Когда собирал удочки, заметил, что одного из мальчиков несет течением, потом – второго. Кричу, а они молчат, никакой реакции, – вспоминает мужчина. – Вдруг один переворачивается и ко дну пошел. Я сразу понял, что беда. Одежду снял и нырнул. Вытащил одного, второго. За третьим наблюдал краем глаза, когда второго вытаскивал. Он уже тоже начал под воду уходить». 

Вытащив детей на берег, Андрей начал оказывать им первую медицинскую помощь, делать искусственное дыхание.

«Про третьего ребенка думал, что уже все, захлебнулся, не выживет. Но не сдавался, откачивал его до последнего, – добавил собеседник. – Вскоре прибыли скорая, которую я вызвал, полиция».

Андрею Карандашову уже приходилось вытаскивать из воды человека. Когда ему было 13 лет, на его глазах начал тонуть восьмилетний мальчик. Тот едва не утопил своего спасителя, но всё закончилось благополучно.

По словам Андрея, он не задумывался о том, что сам может утонуть. Главным было спасти детей, ведь у него самого их двое.

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