Тротуар препятствий

Жители Тараза возмущены состоянием городских тротуаров.

К сожалению, этот вопрос на протяжении многих лет остается вне поля зрения дорожных служб. Если вдоль проезжей час­ти тротуарные дорожки еще хоть как-то поддерживаются в нормальном виде, то на территории жилых массивов и в отдаленных уголках города о слове «ремонт» давно забыли. А ведь об этом нужно думать в первую очередь, поскольку основная масса жителей, несмот­ря на рост числа машин, все же передвигается пешком.

Горожане просят обратить внимание прежде всего на те дорожки, что ведут к школам, детским садам, больницам, поликлиникам... Многие из них были проложены десятки лет назад вместе с социальными объектами и с тех пор ни разу не видели ремонта, даже текущего.

Местные жители отмечают, что если вдоль основных улиц еще можно ходить, то рядом с некоторыми школами и детскими садами во время дождей и после таяния снега картина жуткая – слякоть, ямы, лужи… Взять хотя бы злосчастную дорожку вдоль гимназий № 41 и № 47, связывающую рынки «Мынбулак» и «Жибек жолы», о которой неоднократно поднимался вопрос на уровне городского акимата. Мало того что сам тротуар здесь очень узкий, из-за чего с трудом могут разойтись двое взрослых, идущие навстречу друг другу, так еще и асфальт разбит.

А ведь по нему ежедневно ходят сотни местных жителей – школьники и их родители, торговцы, пожилые люди, матери с колясками...

Та же ситуация – вдоль канала в седьмом микрорайоне, где всю дорожку испортили мусоровозы. По ней дети ходят в среднюю школу № 39, гимназию № 45 и детсад № 6.

– К мусорным контейнерам не подойти при всем желании, да и детям на занятия ходить невозможно. Уже много лет просим о строительстве нормального тротуара, но ничего не меняется, – возмущается местная жительница Индира Тохабаева.

Население неоднократно выходило на руководство области и административного центра с просьбами обратить внимание на тротуары, но, как говорится, воз и ныне там. Безусловно, нельзя говорить, что работа не ведется совсем. Да, кое-где временами осуществляется замена асфальтового покрытия, но, как правило, это происходит параллельно с заменой полотна автомобильных дорог. Такими темпами те, кто просит о помощи местных властей сегодня, могут и не дождаться ее вовсе либо получить слишком поздно.

Может получиться так, как в случае с тротуаром к детсаду № 12. Долгое время местная жительница, водившая сначала сына, а затем дочь в это дошкольное учреждение, жаловалась на состояние тротуара и с надеждой ждала, когда же что-то изменится. Увы, не дождалась. Вернее будет сказать, небольшой учас­ток, который требовал ремонта, был все же восстановлен. Правда, лишь в прошлом году, в ходе соору­жения дворовой площадки. Но к тому времени ее дети давно перестали ходить в детсад и уже несколько лет учатся в школе, в окрестнос­тях которой наблюдается та же самая проблема.

Тротуар, ведущий к к учебному заведению, оставляет желать лучшего. В шутку жительница предположила, что дорожку, наверное, отремонтируют тогда, когда ее дети поступят в вуз.

Между тем время идет, отремонтированное на центральных улицах покрытие постепенно снова приходит в плохое состоя­ние, особенно с учетом того, что некоторые подрядчики недобросовестно выполняют свои обязательства, не соблюдая строи­тельных норм и правил, экономя на материалах. А это значит, внимание руководства города будет вновь приковано к одним и тем же участкам.

– Для меня состояние тротуаров – жизненно важный вопрос, – говорит жительница областного центра Дилафруз Махмадулоева, проживающая в доме во 2-м переулке Бурыл и являющаяся человеком с ограниченными возможностями. – Больше 4 лет назад в округе прокладывали асфальт, а нас, к сожалению, обошли стороной. Мы писали в акимат, но никаких сдвигов нет, даже несмот­ря на то, что здесь проживают два человека с инвалидностью, включая меня. Передвигаться на коляс­ке по такому покрытию крайне тяжело. А ведь это происходит каждый день – на работу как-то ездить надо. Собственными силами некоторые жильцы частично застелили дорогу около своих домов, но это недешево.

Участков с плохим состоянием тротуаров достаточно много. В социальных сетях люди то и дело жалуются. Жительница Тараза Гульжазира Кудайбергенова считает, что тротуары – самый больной вопрос в городе.

– Ежегодно в течение 25 лет под­­нимаем его на уровне местных властей, но решения до сих пор нет, – говорит она. – Два года назад сделали ремонт тротуара с одной стороны улицы Азербаева, мы и этому рады. На просьбы горожан в акимате постоянно говорят, что денег нет.

В прошлом году аким Тараза Ержан Жилкибаев в ходе очередной встречи с журналистами подтвердил факт существующей проблемы, но при этом на поставленный вопрос ответил очень обтекаемо.

– Согласен, это очень важный момент, – сказал градоначальник, отметив, что проблемные места на самом деле есть. – Даже в центре города кое-где тротуары вдруг обрываются. Дальше либо вовсе нет асфальта, либо перекопано. И горожанам приходится идти в обход. Оставляет желать лучшего и качество асфальта.

Глава города сообщил, что в перспективе планируется улучшить сеть пешеходных дорожек, и пообещал привести в порядок хотя бы основные тротуары. То есть выходит, ремонтом вновь будут охвачены лишь те участки, что на виду. И в первую очередь это касается центральной части города.

В результате можно понять, что для жителей отдаленных уголков ничего не изменится, и тротуары, ведущие к социальным объектам, останутся вновь вне зоны внимания.