Две тройни родились с помощью ЭКО в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области 2 семьи пополнились тройняшками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба МЗ РК

Как рассказали в Минздраве, на следующей неделе готовится к выписке новоиспеченная мама трех девочек из Шемонаихи.

«Спустя 3 года ожиданий многодетными родителями стали 28-летняя Марина Строкань из Шемонаихи и ее супруг. На 34 неделе беременности у новоиспеченной мамы родились девочки Софья, Виктория и Дарья. Родоразрешение провели путем кесарева сечения. Это первые для семьи дети», – рассказали в министерстве.

Имена девочкам дал папа, делится мама Марина. Женщина надеется, что уже на следующей неделе ее и тройняшек выпишут, так как каждая из девочек набрала по 2 килограмма.

Жительница Усть-Каменогорска Жансая Ахмадиева и ее муж мечтали о детях почти 9 лет. В этом году благодаря репродуктивным технологиям и программе «Аңсаған сәби» восточноказахстанка наконец-то стала мамой. Дорогостоящую процедуру ЭКО она прошла бесплатно, за счет квоты от Фонда соцмедстрахования.

Сейчас многодетная мама готовится к выписке. Новорожденных тройняшек родители нарекли именами Ералы, Ерасыл и Зере.

«Мальчики капризные и беспокойные, уже показывают характер. А дочь пошла в меня – тихая и спокойная», – рассказывает счастливая мама тройняшек.

В Минздраве отмечают, что с начала года в ВКО появились на свет уже три тройни.