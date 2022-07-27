Общество Трубный «бабах» 27 июля 2022 г. 1:15 Андрей Кратенко Комиссия Министерства энергетики РК установила причины обрушения части дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2. В числе причин называются дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии ее возведения. Также к ЧП могла привести ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы (в частности, несоблюдение сроков планово-предупредительных ремонтов и проведения очередного обследования). Негативное влияние на ее состояние производило и несоблюдение режимов работы котлов (имеется в виду температура отходящих газов). Высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после их остановки также приводили к ухудшению работы газового тракта и дымовой трубы, образованию конденсата и низкотемпературной коррозии. В выводах комиссии отмечается ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов Петропавловской ТЭЦ-2. Совокупность всех вышеуказанных факторов якобы и послужила причиной обрушения. Напомним, что труба Петропавловской ТЭЦ рухнула 20 марта. Под завалами погибла сотрудница котельного цеха. Начат ремонт. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщает, что ремонт идет по графику и что зимой жители Петропавловска не замерзнут. И все равно остаются вопросы. Например, каково состояние двух других дымовых труб? Что если и они неправильно проектировались?