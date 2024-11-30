Труд, облагородь человека!

«Наши дети не могут играть на площадке, жены – ходить в близлежащие магазины!» – гневно жалуются они.

Глава ОСИ – к слову, хрупкая женщина – как может решает вопрос по чистке снега, но это стихия, иногда работники не успевают. Но мужчины-соседи бескомпромиссны: они тре­буют, чтобы снега не было!

Мой брат в Караганде сколотил из соседей-мужчин и их взрослых сыновей бригаду. Попросили лопаты и ледоколы в ОСИ – на всех не хватило, и тогда соседи-дачники повытаскивали из кладовок свои лопаты и теперь убирают снег в своем дворе, чтобы их дети могли играть на площадке, а жены – ходить в близлежащие магазины.

Рассказала об этом в чате нашего ЖК. Что тут началось!.. Лежа на своих диванах эти товарищи гневно приводили свои доводы от «я не обязан» и до «не на того я учился». Один вроде согласился, но лишь при условии, что будет руководить (!) этой бригадой. Тут стали возмущаться его несостоявшиеся подчиненные на предмет того, что и они тоже не прочь быть руководителями.

Читая все это, невольно по­думала: когда, откуда, в какой момент в нас появился вот этот псевдобарский апломб? Часто вижу, как люди на замечание за брошенный мусор и призывы пожалеть труд уборщиц снисходительно отвечают: «Кто на что учился».

И еще один вопрос мучает меня. Почему мы так любим быть руководителями, даже в таких делах, как уборка снега в собственном дворе?

В советское время, которое мы сегодня ругаем, труд был частью школьного воспитания. И я не об уроках труда. Я о дежурствах, когда после уроков ты оставался мыть пол в своем классе. Тогда эта обязанность казалась так себе идеей, но сейчас понимаю, какую пользу она приносила: ты ценил труд других и соблюдал чистоту, потому что был мотивирован на это. Обсуждала как-то с подругами этот факт из школьного прошлого. Что тут началось! «Яжмамы» изошлись в праведном гневе: чтобы наши деточки полы в школе мыли своими белыми рученьками?!

Когда я училась в университете, на юридическом – модном и элитном тогда факультете, учился сын известного в городе человека – хозяина рынка. Что такое быть хозяином рынка в 90-х – разговор особый. Однажды, приехав на рынок за продуктами, увидела, как этот самый студент ходил по рядам с тележкой и за плату возил продуктовые грузы покупателей до их автомобилей. Сказать, что я была в шоке, – ничего не сказать. Парень увидел меня, узнал, но нисколько не смутился, продолжая толкать впереди свою тележку, пону­каемый покупателем, нанявшим его. Каждый раз, когда я приезжала на этот рынок за продуктами в выходные, я видела этого парня с тележкой.

Много позже, уже работая в областной газете, я познакомилась по долгу службы с отцом этого парня. Набралась смелости и вне протокола рассказала о том, что в студенческую бытность видела его сына на его рынке в качестве грузчика. «А что тут такого? – спокойно ответил он. – Я учил его труду».

Вот такая история. Кстати, имя этого парня сегодня на слуху. Он сделал хорошую карье­ру в своей сфере. Поистине труд облагораживает человека. И делает его успешным.