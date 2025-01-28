Труд – владыка мира

Год рабочих профессий
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В новом здании центра «Руханият» в Шиелийском районе прошел областной женский форум «Әлемнің әміршісі – еңбек», посвященный объявленному Главой государства Году рабочих профессий.

Фото Багдата Есжанова

Перед началом мероприятия местные ремесленницы представили на выставке свою продукцию. Понравившиеся декоративно-прикладные изделия ручной работы, предметы быта и национальной одежды можно было приобрести здесь же.

На форуме около 150 представительниц сфер образования, здравоохранения, промышленности, предпринимательства, общественные активистки и многодетные матери говорили о семейных ценностях, роли женщин в обществе, семье, их вкладе в социально-экономическое развитие региона. Открывший форум аким Шиелийского района Айтбай Жандарбеков рассказал о достижениях женщин района и, в частности, о возможностях для создания собственного бизнеса.

В своих выступлениях председатели Областного совета женщин Райкуль Байназарова, Областного совета деловых женщин Манат Алмашева, заместитель директора Центра трудовой мобильности областного управления координации занятости и социальных программ Акерке Ахметова поднимали актуальные темы, связанные с усилением профориентационной работы в школах, укреплением взаимодействия образования и бизнеса, созданием качественной системы подготовки и повышением статуса рабочих профессий. О возможностях профобучения говорил замдиректора Шиелийского индустриально-аграрного колледжа Бахтияр Дайракулов.

Представительницы гражданского сектора и общественных организаций высказали предложения по вопросам семейно-демографической политики, социальной и экономической поддерж­ки семей, прав ребенка и равенства женщин.

#форум #Год рабочих профессий #Әлемнің әміршісі – еңбек

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