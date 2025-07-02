собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Почти на треть увеличился объем государственного образовательного заказа (ГОЗ) на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Об этом на брифинге на площадке службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Всего выделено 8 000 грантов. Из них 800 мест рассматриваются на основе заявок местных субъектов среднего и малого бизнеса. Это свидетельствует о необходимости подготовки специалистов в соответствии с потребностями местных предприятий», - отметил Сарсен Куранбек.

В этом году в рамках Года рабочих профессий объем государственного заказа по подготовке квалифицированных рабочих кадров увеличился на 29,2%. Список из 26 колледжей, размещающих государственные гранты, определен решением специально созданной комиссии. Прием документов начался 25 июня.

«Студенты, поступившие в рамках государственного заказа, получают не только бесплатное образование, но и одноразовое горячее питание и стипендию в первом семестре. В предстоящих семестрах стипендия выплачивается в зависимости от успеваемости. Стипендия студентов колледжа установлена в диапазоне от 32 до 47 тысяч тенге», - отметил Сарсен Куранбек.

В этом году процесс распределения государственных грантов будет осуществляться через национальную образовательную базу данных (НОБД). Ранее эта работа осуществлялась на таких платформах, как SmartNation, Platonus. Распределение мест между абитуриентами (ранжирование) будет проведено в августе, результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте управления образования города.

Сарсен Куранбек считает, что госзаказ стал важным шагом, направленным на бесплатную подготовку кадров, расширение возможностей получения образования молодежью в соответствии с требованиями рынка труда города.