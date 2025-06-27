В рамках Года рабочих профессий состоялась церемония награждения лучших студентов колледжей столицы, которая прошла в стенах Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

фото предоставлено организаторами мероприятия

Отмечены студенты, проявившие себя в учебе, а также в профессиональных конкурсах и научно-социальных проектах. Благодарственные письма также вручались преподавателям и социальным партнерам, внесшим значительный вклад в развитие системы технического и профессионального образования. Студентов и преподавателей награждал заместитель акима города Есет Байкен.

– Система технического и профессионального образования успешно адаптируется к современным требованиям. Колледжи внедряют актуальные направления подготовки, такие как «Ремонт электроавтомобилей», «Кибербезо­пасность», «Туристическое проектирование». Важное внимание уделяется развитию инфраструктуры. К примеру, в этом году планируется обновление четырех колледжей, а в следующем – пяти. До конца года будут введены в эксплуатацию общежития почти на тысячу мест. Все эти меры направлены на то, чтобы создать качественную образовательную среду, – сказал замакима столицы.

По словам руководителя управления образования города Астаны Касымхана Сенгазыева, на церемонию награждения были приглашены в первую очередь те студенты, которые успешно проявили свои способности в WorldSkills. Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.

– Главой государства 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране проходит ряд важных мероприятий. К примеру, в этом году мы прошли международную аккредитацию и укрепили материально-техническую базу, а весь прошлый – создав специальный атлас, мониторили, какие специальности нам необходимы, – сообщил Касымхан Сенгазыев.

Своими впечатлениями и планами на будущее поделились выпускники-отличники. Так, студентка медицинского колледжа «Шипагер» Аделя Рамазанова планирует продолжать учебу в медицинском вузе.

– Я отучилась по специальности «лечебное дело». Моя квалификация – фельдшер. Пошла по стопам бабушки, она работала медсестрой в

военном госпитале. Благодарю своего наставника, который пробудил во мне интерес к профессии и желание совершенствоваться. Во время прак­тики я еще больше убедилась в правильном выборе своей профессии, – говорит Аделя.

Продолжить учебу планирует и выпускник Профессионально-технического колледжа Улан Какен.

– Я мастер по строительству, и моя специальность настолько многозадачная, что можно всегда чему-то учиться. Ежегодно что-то обновляется, совершенствуется, поэтому нужно всегда идти в ногу с технологиями, – отметил будущий строитель.

Поздравить и поддержать своего сына Азимхана, выпускника ASTANA POLYTECHNIC, пришла Динара Молдашева.

– Мой сын отучился по направлению информационных технологий, – поделилась Динара. – Ему очень нравилось обучение в колледже, и теперь у него есть желание продолжить учебу. Он с сокурсниками разработал проект и выиграл грант Московского университета «Синергия». Очень горжусь им!

К слову, более 500 студентов колледжа ASTANA POLYTECHNIC получили дип­ломы по 11 специальностям

А в семье Гульшахизады Габдуллиной это уже четвертый выпускник, а именно политехнического колледжа – третий. Это учебное заведение когда-то окончили ее старшие дочери, а сегодня женщина пришла поздравить самого младшего сына Ерсултана.

– Мой сын учился на отделении «Программирование», где ведется подготовка техников-программистов. Мы очень довольны этим колледжем, – улыбаясь, рассказывала она.

В рамках церемонии работала выставка. На ней были представлены специальности, по которым осуществляется подготовка в колледжах столицы, а также презентованы проекты, изделия, изготовленные в учебных мастерских, и современные технологии.