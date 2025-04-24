Туда, где больше платят

Сезонная работа по сбору клубники и зелени в Великобритании, водителя такси в Польше, упаковщики продукции в России – это лишь несколько предложений, доступных в Интернете, для желающих трудиться за пределами Казахстана. А недавно в социальных сетях наткнулась на объявление, где иммигрантов зовут в Дубай для… переключения светофоров. В крупнейший город ОАЭ якобы требуются люди, которые бы при виде пешеходов нажимали на кнопку вызова разрешающего сигнала. За такую непыльную работу мужчина из видео обещает по 4 тыс. долларов в месяц.

Хотя все понимают, что при получении персональных данных никто не гарантирует их сохранность. Более того, не факт, что уплаченные, к примеру, за визовое сопровождение или рекрутинговые услуги, средства, уйдут по назначению. Можно сказать, повезло, если вы станете жертвой злоумышленников, будучи на территории своей страны. Печальнее оказаться обманутыми в чужом государстве, без знания языка и местного законодательства.

– Представители финансового сектора, IT-отрасли и других сфер обращаются к нам с просьбой помочь найти работу за рубежом или в иностранных компаниях. Набирает популярность вакансия диспетчеров. Правда, для этого требуется знание английского языка. Работа ночная, ввиду разницы во времени в Казахстане и США. Однако отмечу, что в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят потенциальным кандидатам, представляясь сотрудниками различных рекрутинговых компаний, в том числе и работниками нашей фирмы. За энную сумму они предлагают свои услуги по трудоустройству за рубежом. Призываю казах­станцев быть предельно внимательными и, прежде чем проводить финансовые манипуляции, убедиться в благонадежности той или иной организации, – говорит глава компании Antal International в Евразийском регионе Михаэль Гермерсхаузен.

Согласно информации Министерства иностранных дел, имеются факты, когда наши граждане сталкиваются с трудностями за пределами Казахстана. Не зная правовых основ страны трудоустройства, они встречаются там с нарушениями трудового законодательства (условия труда, переработка, штрафные санкции, непредоставление социальных гарантий и др.). Несмотря на это, казах­станцы продолжают выезжать за рубеж на заработки. Тем более наше законодательство позволяет свободное перемещение внутри страны и выезд за ее пределы. Исключение составляют случаи временного ограничения на выезд (например, при наличии задолженностей по налогам, алиментам, кредитам и так далее).

Соотечественники, стремящие­ся за американским долларом или южнокорейской воной, как правило, не имеют проблем с отечественным законодательством. А на вопрос о том, почему выбирают государства дальнего и ближнего зарубежья для трудоустройства, отвечают сдержанно: «Там больше платят». В погоне за большими деньгами казахстанцы чаще всего выбирают несколько направлений. По информации Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, наибольшее количество наших граждан осуществляют трудовую деятельность в России (строительство, логистика и вахтовые работы), Южной Корее (сельское хозяйство и промышленность), Турции (сезонная деятельность в отелях и строительство), Великобритании (временные работы на фермах), Катаре (сфера услуг и гостиничный бизнес).

«Согласно информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, по состоя­нию на 1 апреля 2025 года трудовую деятельность за рубежом осуществляют 149 тысяч казахстанских граждан», – ответили на запрос «Казахстанской правды» в Минтруда и соцзащиты населения. Для того чтобы защитить трудовые права казахстанцев за рубежом, проводится соответствующая работа в рамках Концепции миграционной политики, рассчитанной на 2023–2027 годы. Помимо этого, приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 января 2025 года утвержден Алгоритм взаимодействия цент­ров трудовой мобильности с частными агентствами занятости (ЧАЗ) по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом.

Напомним, ЧАЗ созданы для того, чтобы подготовить тех, кто планирует эмигрировать для заработков. Хотя, если заглянуть в Закон «О миграции населения», там говорится следующее: «ЧАЗ имеет право консультировать обратившихся лиц, предоставлять информацию о возможности трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом, а также осуществлять услуги по трудовому посредничеству». Также представители такого агентства могут «осуществлять набор работников для трудоустройства из одной страны в другую; организовывать профессиональную подготовку и переподготовку обратившихся лиц с последующим трудоустройством внутри страны и за рубежом; оформлять разрешительные документы на вывоз в случае трудоустройства лиц за рубежом».

«ЧАЗ обязано: не допускать любые формы дискриминации; обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой от обратившихся лиц; заключать договоры с обратившимися лицами о предоставлении услуг по трудовому посредничеству для работы внутри страны и за рубежом; ежеквартально предоставлять центру занятости населения письменно или посредством государственного информацион­ного портала «Электронная биржа труда» информацию о количест­ве лиц, обратившихся за трудовым посредничеством и трудоустроенных внутри страны и за рубежом, в разрезе профессий (специальностей)», – проинформировали в МТСЗН РК

Семь раз проверь!

Важно подчеркнуть, что вывоз работников из Казахстана за границу возможен только при условии, что они вернутся домой после окончания контракта. Для этого иностранный работодатель должен внести в банк страны, где будет работать человек, специальный гарантийный взнос на его имя. Правила и условия внесения этого взноса регулируются законами той страны, куда уезжает казахстанец.

«Согласно Алгоритму взаимодействия центров трудовой мобильности с ЧАЗ по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом, Комитетом по миграции нашего министерства будет вестись специальный реестр, в который включаются ЧАЗ, имеющие право вывоза казахстанских граждан за рубеж с целью трудоустройства в рамках двухсторонних соглашений. ЧАЗ, не включенные в реестр, отправкой за рубеж казахстанцев заниматься не будут», – добавляют в профильном ведомстве.

Кстати, о двухсторонних соглашениях. Ведется работа по заключению двусторонних меморандумов об обеспечении трудовых и социальных прав трудовых мигрантов со следующими странами: Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Рес­публикой Корея, Великобританией, Государством Израиль, Германией. В феврале 2024 года подписано Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар о регулировании трудоустройства наших граждан в их стране. На данный момент проводится работа по ратификации этого соглашения.

На портале migration.enbek.kz разработан отдельный модуль «Выезд за рубеж» для информирования казахстанских граж­дан, находящихся за рубежом необходимыми сведениями. Например, там можно найти контакты: представительств Республики Казахстан в иностранных государст­вах; сотрудников Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК; частных агентств занятости, осуществляющих работу по трудоустройству граждан Казахстана за рубежом и многое другое. Планируется проведение специалистами центров трудовой мобильности Астаны, Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей инструктажа для казахстанских граждан перед трудоустройством по соблюдению законодательства страны пребывания с принятием письменных обязательств о недопущении нарушений норм миграционного законодательства государства трудоустройства.

«Министерством совместно с акиматами Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей открыты центры профессиональной и языковой подготовки граждан Казахстана, желающих работать за рубежом, в том числе в Республике Корея. Определены объекты для прохождения курсов повышения профессиональных навыков, языковых курсов, медицинского осмотра. В целом центры начнут функционировать по мере ратификации межправительственных соглашений (Соглашение с Государством Катар)», – говорится в ответе на наш запрос.

В январе прошлого года Меж­дународная организация по миграции (МОМ) опубликовала анализ на различные темы, в том числе о потоках иммиграции, эмиграции, обратной миграции и многом другом. По данным аналитиков, казахстанцы, уезжающие на работу за границу, стремятся улучшить свое финансовое положение, погасить кредиты и закрыть ипотеку, используя возможности сезонной работы.

Но стоит ли овчинка выделки, если вычесть из общей суммы оплату за посреднические услуги? А они, если верить данным из открытых источников, составляют от несколько сотен тысяч до одного миллиона тенге, а то и больше.

Главное – в поисках лучшего не стать жертвой мошенников. Лучше всего обращаться за помощью к официальным организациям, ведь никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства на чужбине.