Поступление в медвуз обернулось мошенничеством в ВКО

Житель Усть-Каменогорска намеревался поступить в медицинский университет, однако стал жертвой мошенничества. За содействие в поступлении ему пообещали помочь с оформлением необходимых документов и зачислением в вуз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Как установили полицейские, подозреваемый представился потерпевшему вымышленным именем и заверил его, что может помочь в поступлении. Молодой человек передал ему необходимые документы и 3 млн тенге. Однако обещанная помощь оказана не была. Документы в университет не поступили, зачисление не состоялось, а полученные средства подозреваемый не вернул.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция предупреждает: обещания оказать содействие в поступлении, трудоустройстве или решении иных вопросов за денежное вознаграждение могут быть частью мошеннической схемы. Не передавайте деньги и документы неизвестным лицам, проверяйте информацию и пользуйтесь только официальным порядком подачи документов.