О том, как в этом году будет проходить программа «JASYL EL», на брифинге в Службе коммуникаций рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году в рамках «JASYL EL» в столице планируется трудоустроить 5200 школьников и студентов. Проект запланирован на 4 месяца - май, июнь, июль, август. Участие могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. На работу в «JASYL EL» в первую очередь принимаются дети-сироты (могут участвовать ежегодно); дети из многодетных семьей; дети из категории социально уязвимых слоев населения; дети из неполных семьей и т.п.

Участники проекта будут работать на предприятиях лесного и других хозяйств столицы. Молодежь обеспечивается зарплатой в размере 64 564 тенге и специальной формой «JASYL EL».

Несовершеннолетние, согласно Трудовому кодексу, работают по режиму не более 4 часов в день, 5 дней в неделю.

Школьная молодежь в основном трудится на территории школ, также молодежь может работать на территории города, проводить работы по рыхлению и поливу, уходу и уборке зеленых насаждений в районе парков, участвовать в субботниках, посадке деревьев. В текущем году церемония открытия сезона «JASYL EL» состоится 27 мая в 17:00 часов в столичном Амфитеатре. По завершению проекта - в августе - проводится церемония закрытия трудового сезона, где лучшие активисты, командиры будут награждены ценными призами.