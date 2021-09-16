Труп молодой женщины нашли в лесу возле Уральска

В лесу близ Уральска обнаружен труп молодой женщины, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Западно-Казахстанской области.
"Это произошло 15 сентября в селе Ветелки Западно-Казахстанской области. В 13:45 часов близ леса был обнаружен труп неизвестной женщины. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти и кем является женщина", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы полиции, в настоящее время в соответствии со статьей 99 (убийство) Уголовного Кодекса РК проводится досудебное расследование.
Стоит отметить, что по информации регионального СМИ Мой город, на месте происшествия был небольшой пожар, выгорела трава, обгорели деревья и кустарники. Добраться пешком до этой местности удается с трудом. Рядом расположена лишь проселочная дорога. Также видно, что на месте работали криминалисты, остались расходные материалы: перчатки, бинты, вата. Есть обгоревшие клочки волос или шерсти.