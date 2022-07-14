Труп мужчины нашли на трассе Алматы – Бишкек

Пьяное застолье в Алматинской области привело к убийству. Подозреваемый задержан и помещен под стражу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Пьяное застолье двух мужчин в Карасайском районе закончилось поножовщиной и убийством. Оба посещали расположенную у рынка «Алтын орда» стихийную биржу труда и кормились случайными заработками. По факту убийства возбуждено уголовное расследование.

2 июля на 18 км трассы Алматы – Бишкек обнаружили тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

«У потерпевшего обнаружили два ножевых ранения. На месте происшествия также обнаружили нож, которым предположительно была нанесена смертельная рана. Подозреваемый в убийстве был сразу же установлен и в последующем задержан. Им оказался 40-летний уроженец Кызылординской области, подрабатывающий разнорабочим на местном рынке. Мужчина уже задержан и помещен под стражу», – сообщили в Карасайской районной полиции.

В ведомстве дополнили, что убийство совершено при ссоре мужчин после пьяного застолья.