Труп в спальном мешке нашли в неработающей шахте Бестобе

В золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со "стволом" шахты", – сообщили в компании.

Диспетчер вызвал полицию на место происшествия.

"Тело опознали, погибшим оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника Бестобе не являлся", – добавили в компании.

Шахта золотодобывающего рудника Бестобе не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.

Ранее, в апреле, на руднике обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники.