Фото: ДП Карагандинской области
Происшествия
Трупы двух парней обнаружили во дворе многоэтажки в Караганде

Двойное убийство раскрыли полицейские города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

26 июля около 1:30 во дворе одного из многоквартирных домов в Караганде были обнаружены трупы двух мужчин.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские незамедлительно приступили к прочесыванию жилых кварталов, прилегающих к данному дому.

«Сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды задержали 23-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Убийство». Проводится расследование», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Полицейские установили личности убитых. Это молодые люди 18 и 20 лет.

 

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