Трупы отца и сына обнаружили в доме в ВКО

Трупы отца и сына обнаружили в одном из сел Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

«По факту обнаружения 17 декабря двух трупов мужчин 59 и 29 лет с признаками насильственной смерти в доме в селе Қабырға отдел полиции Катон-Карагайского района начал досудебные расследования по уголовным статьям «Доведение до самоубийства» и «Убийство», – сообщили в полиции.

По предварительной версии, отец нанес смертельное ранение из зарегистрированного охотничьего ружья своему сыну, а после покончил с собой.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела. Назначены судебные экспертизы.

B соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.