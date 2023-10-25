Тружеников ВКО наградили на День Республики

Общество
1184
Галина Вологодская
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В Восточном Казахстане в национальный праздник труд рабочих и специалистов отметили государственными наградами, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Праздничная церемония состоялась в историческом здании «Ертіс концерт» в Усть-Каменогорске. Как подчеркнул аким области Ермек Кошербаев, выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней, которые состоялись в соответствии с внесенными в Конституцию РК поправками, показали растущий уровень ответственности граждан за свою судьбу и судьбу страны. В текущем году в рамках пилотного проекта предстоят выборы акимов района Алтай и Глубоковского района. В последующем подобная практика будет повсеместной.

«День Республики – это символ единства, государственности и дружбы нашего многонационального народа, - отметил глава региона. - Слаженная работа и сплоченность дают возможность уверенно смотреть в будущее».

Аплодисментами зал встретил восточно-казахстанцев, которым от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева были вручены ордена, медали и почетные грамоты. В списке – механизаторы, инженеры, лесники, аграрии, горняки, металлурги, медики, госслужащие, общественники. Всего – почти сорок человек.

Ордена «Парасат» удостоены, например, Ольга Кузовлева – человек с горячим сердцем, главный лоббист развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями, Сейлжан Сайлаубаев – знаток молочного бизнеса, увлеченный профессионал, основатель успешной компании, Рая Рахимова – замечательный доктор, главный врач, поднявшая в свое время на самый высокий уровень работу областного Центра матери и ребенка.

«День Республики - важный праздник, - отметила при вручении медали «Шапағат руководитель областного центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина. – Все эти годы в Казахстане динамично развивалась сфера здравоохранения. Сегодня в медицине работают высококвалифицированные кадры, используются новейшие технологии».

Торжественную церемонию продолжил праздничный концерт. Любимые музыкальные произведения прозвучали в исполнении оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита, а также джазового оркестра. На сцене выступили артисты Государственного академического театра оперы и балета.

Все колонки автора

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]