Тружеников ВКО наградили на День Республики

В Восточном Казахстане в национальный праздник труд рабочих и специалистов отметили государственными наградами, передает Kazpravda.kz

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Праздничная церемония состоялась в историческом здании «Ертіс концерт» в Усть-Каменогорске. Как подчеркнул аким области Ермек Кошербаев, выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней, которые состоялись в соответствии с внесенными в Конституцию РК поправками, показали растущий уровень ответственности граждан за свою судьбу и судьбу страны. В текущем году в рамках пилотного проекта предстоят выборы акимов района Алтай и Глубоковского района. В последующем подобная практика будет повсеместной.

«День Республики – это символ единства, государственности и дружбы нашего многонационального народа, - отметил глава региона. - Слаженная работа и сплоченность дают возможность уверенно смотреть в будущее».

Аплодисментами зал встретил восточно-казахстанцев, которым от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева были вручены ордена, медали и почетные грамоты. В списке – механизаторы, инженеры, лесники, аграрии, горняки, металлурги, медики, госслужащие, общественники. Всего – почти сорок человек.

Ордена «Парасат» удостоены, например, Ольга Кузовлева – человек с горячим сердцем, главный лоббист развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями, Сейлжан Сайлаубаев – знаток молочного бизнеса, увлеченный профессионал, основатель успешной компании, Рая Рахимова – замечательный доктор, главный врач, поднявшая в свое время на самый высокий уровень работу областного Центра матери и ребенка.

«День Республики - важный праздник, - отметила при вручении медали «Шапағат руководитель областного центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина. – Все эти годы в Казахстане динамично развивалась сфера здравоохранения. Сегодня в медицине работают высококвалифицированные кадры, используются новейшие технологии».

Торжественную церемонию продолжил праздничный концерт. Любимые музыкальные произведения прозвучали в исполнении оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита, а также джазового оркестра. На сцене выступили артисты Государственного академического театра оперы и балета.