ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС

Израиль на основе собранных разведывательных данных подтвердил гибель в плену ХАМАС пятерых заложников. Тело одного из них вернули домой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в пятницу, 1 декабря, подтвердил сообщения о гибели пятерых израильских заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа. По словам Хагари, семьи погибших были оповещены о гибели близких, а тело одного из них военные вернули в Израиль.

"Это произошло после того, как комиссия экспертов министерства здравоохранения совместно с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее израильские СМИ сообщили, что все погибшие на момент атаки ХАМАС жили в кибуце Нир-Оз.

"Мы продолжаем прилагать многочисленные разведывательные и оперативные усилия, чтобы предоставить информацию об условиях содержания заложников", - заявил на пресс-конференции Хагари.

По состоянию на 1 декабря, в плену ХАМАС остаются 136 человек, в том числе семнадцать женщин и детей, сообщили израильские военные. За время перемирия, окончившегося 1 декабря, из плена ХАМАС были возвращены 110 человек.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

