Цель – поиск новых месторождений

76
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане прошла XXVIII сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. В ее работе приняли участие делегации из Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сессию открыл министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев. В приветственном слове спикер отметил, что геология служит прочным фундаментом устойчивого экономического роста. Кроме того, от имени казахстанских геологов он выразил готовность к углублению сотрудничества в сфере недропользования с коллегами из государств СНГ.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Канат Ерубаев, Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр выступает в качестве регионального механизма сотрудничества, способствующего обмену опытом и технологиями для рационального недропользования и устойчивого развития горнодобывающей отрасли в странах СНГ.

– Эта площадка помогает нам обмениваться опытом. Здесь обсуждаются все проблемные вопросы. Геология не имеет границ, и знать приграничную территорию соседних стран – очень хорошая и полезная традиция, – считает Канат Ерубаев.

Также в ходе сессии Кыргызстан в лице заместителя минист­ра – директора Кыргызской гео­логической службы Марата Жусупбекова передал полномочия страны – председателя Межправсовета нашей респуб­лике в лице главы Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Ерлана Акбарова.

В рамках встречи представители стран – участниц Межправсовета поделились результатами работы национальных геологических служб. Так, председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров сообщил, что к 2026 году площадь геологичес­кой изученности Казахстана дос­тигнет 2,2 млн кв. км, при этом планируется переход к более детальному картированию – в масштабе 1:50 000. Особое внимание будет уделено слабоизученным районам и территориям вокруг моногородов.

– Наша цель – не просто картировать территорию, а найти новые месторождения, повысить точность прогнозов, – подчерк­нул Ерлан Акбаров. – Респуб­лика завершила второй этап совместного картирования приграничных территорий с Китаем и продолжает участвовать в международных проектах с пятью странами Центральной Азии по изучению металлогении и прогнозированию минеральных ресурсов. Ведется разработка карт нефтегазонос­ности Каспийско-Арало-Амударьин­ского региона.

При этом важным шагом стало внедрение единой электронной платформы Minerals.e-qazyna, которая автоматизировала 21 государственную услугу для недропользователей, включая выдачу лицензий и онлайн-отчетность. В цифровом архиве платформы содержится более 50 тыс. геологических отчетов.

В завершение Ерлан Акбаров пригласил участников сессии на первый Центрально-Азиатский геологический форум, который пройдет 2–3 апреля 2026 года в Астане. Мероприятие будет приурочено ко Дню геолога и станет площадкой для панельных дискуссий, выставки и конкурса инновационных проектов среди молодых специалистов.

В ходе сессии делегаты обсудили итоги сотрудничества в области мониторинга подземных вод, перспективы стран в геологоразведке, вопросы гармонизации национальных классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых с международными стандартами. Особое внимание при этом уделено привлечению молодежи в отрасль, сохранению геологического научного наследия, рациональному нед­ропользованию.

На полях сессии состоялось подписание протокольных решений по перспективным нап­равлениям отраслевого сотрудничества.

#Астана #месторождения #сессия Межправительственного совета

Популярное

Все
Тише едешь – дальше будешь
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Ключевой костяк энергетики
IT и промышленность: проверка на совместимость
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Цель – поиск новых месторождений
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
На зарядку становись!
Диагностику проходят малыши
Шоу, вдохновленное Нургисой
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Спикер Сената выступил на Межпарламентском форуме стран ЦА
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного г…
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении …
Диалог будет продолжен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]