Сессию открыл министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев. В приветственном слове спикер отметил, что геология служит прочным фундаментом устойчивого экономического роста. Кроме того, от имени казахстанских геологов он выразил готовность к углублению сотрудничества в сфере недропользования с коллегами из государств СНГ.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Канат Ерубаев, Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр выступает в качестве регионального механизма сотрудничества, способствующего обмену опытом и технологиями для рационального недропользования и устойчивого развития горнодобывающей отрасли в странах СНГ.

– Эта площадка помогает нам обмениваться опытом. Здесь обсуждаются все проблемные вопросы. Геология не имеет границ, и знать приграничную территорию соседних стран – очень хорошая и полезная традиция, – считает Канат Ерубаев.

Также в ходе сессии Кыргызстан в лице заместителя минист­ра – директора Кыргызской гео­логической службы Марата Жусупбекова передал полномочия страны – председателя Межправсовета нашей респуб­лике в лице главы Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Ерлана Акбарова.

В рамках встречи представители стран – участниц Межправсовета поделились результатами работы национальных геологических служб. Так, председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров сообщил, что к 2026 году площадь геологичес­кой изученности Казахстана дос­тигнет 2,2 млн кв. км, при этом планируется переход к более детальному картированию – в масштабе 1:50 000. Особое внимание будет уделено слабоизученным районам и территориям вокруг моногородов.

– Наша цель – не просто картировать территорию, а найти новые месторождения, повысить точность прогнозов, – подчерк­нул Ерлан Акбаров. – Респуб­лика завершила второй этап совместного картирования приграничных территорий с Китаем и продолжает участвовать в международных проектах с пятью странами Центральной Азии по изучению металлогении и прогнозированию минеральных ресурсов. Ведется разработка карт нефтегазонос­ности Каспийско-Арало-Амударьин­ского региона.

При этом важным шагом стало внедрение единой электронной платформы Minerals.e-qazyna, которая автоматизировала 21 государственную услугу для недропользователей, включая выдачу лицензий и онлайн-отчетность. В цифровом архиве платформы содержится более 50 тыс. геологических отчетов.

В завершение Ерлан Акбаров пригласил участников сессии на первый Центрально-Азиатский геологический форум, который пройдет 2–3 апреля 2026 года в Астане. Мероприятие будет приурочено ко Дню геолога и станет площадкой для панельных дискуссий, выставки и конкурса инновационных проектов среди молодых специалистов.

В ходе сессии делегаты обсудили итоги сотрудничества в области мониторинга подземных вод, перспективы стран в геологоразведке, вопросы гармонизации национальных классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых с международными стандартами. Особое внимание при этом уделено привлечению молодежи в отрасль, сохранению геологического научного наследия, рациональному нед­ропользованию.

На полях сессии состоялось подписание протокольных решений по перспективным нап­равлениям отраслевого сотрудничества.