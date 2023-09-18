Ценить, любить и помнить

Одновременно в 10 районах области и городе Таразе представители молодежных объединений, волонтеры, школьники и студенты, вооружившись вениками, серпами, граблями и лопатами, приступили к работе. За несколько часов ребята привели в порядок территории мавзолеев Карахана, Айши-Биби, Байзак датки, Дулат бабы, Батырбек датки, Утеген-батыра, Керея и Жанибека, средневековых городищ Баркуаб, Баласагун, Мерке и Тамды, а также историко-культурного мемориала Ыкыласа Дукенулы.

По словам заведующего отделом городского молодежного ресурсного центра Турлыхана Камала, многие ребята с воодушевлением отозвались на призыв поддержать мероприятие. Как выяснилось, такого рода субботники проводятся на пос­тоянной основе – в основном по выходным дням. К примеру, вблизи памятника Толе-би вдоль одноименного центрального проспекта, монумента Косы-батыра.

Также ребята выезжали за черту города Тараза и занимались очисткой территорий, прилегающих к родникам Аулие бастау и Ак бастау, почитаемым в народе, дворцового комплекса Акыртас, внесенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

– Ребята с воодушевлением откликаются, – отметил Турлыхан Камал. – С начала сентября в областном центре объявлен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Местные активисты принимают участие и в нем. Во время подобных мероприятий мы стараемся организовывать уборку в разных местах. К примеру, здесь, у мавзолея Карахана, мы проводили экологическую акцию во время пандемии коронавируса. Правда, в тот период нельзя было собирать большое число людей в одном месте, поэтому мы ограничились малыми силами, хотя желающих оказалось много.

Участие в нынешней акции приняли около 60 городских парней и девушек из разных учебных заведений и общественных организаций, в том числе из молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», Альянса студентов Казах­стана, волонтерского движения «Сұңқар», молодежного крыла «Жастар рухы» партии «Amanat».

– Благодаря таким мероприятиям молодые люди учатся помогать другим, семье, обществу. Они привыкают работать и начинают ценить результаты чужого труда. К тому же совместная работа поднимает настроение, дает возможность провести весело время в компании с друзьями, завести новых знакомых. Кроме того, труд в коллективе полезен для саморазвития, поскольку учит находить общий язык с другими ребятами и работать в команде, а также оказывает положительное влияние на воспитание личности в целом, – отметила студентка Жамбылского высшего медицинского колледжа Гульсым Мадиева, состоящая в движении молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

По ее мнению, каждый гражданин должен по мере возможности помогать государству и вносить свой вклад в его развитие.

– Мы никого не принуждаем, все ребята изъявили желание сами, – отметил инспектор городского молодежного ресурс­ного центра Ерасыл Усенбек. – Наша задача – раздать афиши и разъяснить молодежи важность этих субботников. Мы активно используем соцсети, где публикуем посты и видеоролики. И надо сказать, с каждым разом число добровольцев растет, что, безус­ловно, радует. На мой взгляд, участвовать в таких субботниках – это гражданский долг каждого. Своими действиями мы хотим привлечь внимание общест­венности и в первую очередь молодежь к проблеме загрязнения окружающей среды.