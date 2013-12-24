Центр Аль-Фараби: путь к сотрудничеству

Общество

13В ходе поездки ректор КазНУ Галым Мутанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Иордании Булат Сарсенбаев встретились с президентами Иорданского университета Эхлейфом Тарауной, Университета Петра Аднаном Бадраном, Иорданского университета науки и технологий Абдаллой Малькауи. Обсуждались вопросы межвузовского сотрудничества и обмена научно-практическим опытом. Ректор КазНУ выступил перед преподавателями и студентами вузов Иордании с лекцией «Строительство университета мирового класса в Центральной Азии: на примере Казахского национального университета им. Аль-Фараби». Опыт развития одного из старейших вузов Казахстана и Центральной Азии вызвал живой интерес у аудитории, и, в частности, трансформация в исследовательский университет, успешная интеграция в международное научно-образовательное пространство и динамичное продвижение в мировых рейтингах.

В Иорданском университете состоялась торжественная церемония открытия культурного и научно-исследовательского центра Аль-Фараби. Его миссия направлена на распространение казахской культуры в арабском мире, установление партнерских отношений и сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран, формирование позитивного имиджа Казахстана на международной арене, проведение совместных научно-исследовательских работ.

14– КазНУ имени Аль-Фараби открыт для сотрудничества. Расширение международных связей, интернационализация образования и науки является мощным инструментом повышения конкурентоспособности в мировом научно-образовательном пространстве. Мы рады установлению и развитию отношений с иорданскими университетами в интересах наших стран, – отметил на открытии центра ректор КазНУ Галым Мутанов.

По итогам встреч между университетами подписаны меморандумы о сотрудничестве. За научные достижения мирового уровня ректору казахстанского вуза Галыму Мутанову вручена престижная награда – медаль Аль-Фараби «За вклад в науку» и присвоено звание почетного профессора Иорданского университета науки и технологии.

Студенческий художественный коллектив КазНУ им. Аль-Фараби покорил иорданскую публику яркой и зрелищной концертной программой, специально подготовленной по случаю празднования Дня Первого Президента и Дня независимости Казахстана. Мероприятия с участием делегации КазНУ посетили высокие гости из Правительства, Парламента и Королевского двора Иордании, представители дипломатических и деловых кругов Иорданского Хашимитского Королевства.

Даурен ДЮСЕБАЕВ

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]