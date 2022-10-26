Центр иппотерапии открыли в Астане

В День Республики и в Год детей в столице распахнул свои двери конно-спортивный оздоровительный комплекс «Аргымак», где дети с инвалидностью смогут заниматься иппотерапией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны.

На полную мощь центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

Ипподром – уникальный и необходимый для горожан центр. Дети, в том числе особенные ребята, и ранее имели возможность посещать занятия по иппотерапии. Ипподром же открывает детям доступ к полезным занятиям, укрепляющим их здоровье и улучшающим психоэмоциональное состояние, отметили в акимате.

Здесь добавили, что в столице насчитывается 7,1 тысячи детей с инвалидностью и около 1 тысячи из них по состоянию здоровья и согласно диагнозу необходимы занятия иппотерапией. Дети смогут заниматься адаптивным конным спортом и участвовать в соревнованиях, в том числе в рамках Специальной Олимпиады.

«В Астане построен конно-оздоровительный комплекс «Аргымак». Основная задача этого нового комплекса – занятия иппотерапией с особенными детьми. Этот год объявлен Годом детей. И в ознаменование этого года открывается такой центр как подарок для детей нашей столицы. Комплекс соответствует всем международным стандартам, и со следующего года он заработает на полную мощь. Здесь также будут проходить международные соревнования, будут заниматься и дети из детско-юношеских спортивных школ», – сообщил государственный тренер по конным видам спорта Аманжол Хасенов.

«Я рада, что такая возможность появилась у детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия нам очень помогает для координации. Я как мама очень счастлива, что такое место появилось», – поделилась мама особенного ребенка Айнагуль Кудайбергенова.

Иппотерапия – метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Ее уникальность заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных приемов воздействия на психику детей. Лечебная верховая езда оказывает биохимическое воздействие на организм ребёнка, укрепляя его. Она передаёт всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям ребёнка при ходьбе.

В акимате подчеркнули, что на площадке нового конно-спортивного комплекса будут проводиться различные турниры и мероприятия как республиканского, так и международного уровней. К тому же центр будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице.

Проект осуществлён при поддержке компании ERG.