Фото: пресс-служба акимата Астаны
Общество , Видеогалерея

Центр иппотерапии открыли в Астане

В День Республики и в Год детей в столице распахнул свои двери конно-спортивный оздоровительный комплекс «Аргымак», где дети с инвалидностью смогут заниматься иппотерапией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны.

На полную мощь центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

Ипподром – уникальный и необходимый для горожан центр. Дети, в том числе особенные ребята, и ранее имели возможность посещать занятия по иппотерапии. Ипподром же открывает детям доступ к полезным занятиям, укрепляющим их здоровье и улучшающим психоэмоциональное состояние, отметили в акимате.

Здесь добавили, что в столице насчитывается 7,1 тысячи детей с инвалидностью и около 1 тысячи из них по состоянию здоровья и согласно диагнозу необходимы занятия иппотерапией. Дети смогут заниматься адаптивным конным спортом и участвовать в соревнованиях, в том числе в рамках Специальной Олимпиады.

«В Астане построен конно-оздоровительный комплекс «Аргымак». Основная задача этого нового комплекса – занятия иппотерапией с особенными детьми. Этот год объявлен Годом детей. И в ознаменование этого года открывается такой центр как подарок для детей нашей столицы. Комплекс соответствует всем международным стандартам, и со следующего года он заработает на полную мощь. Здесь также будут проходить международные соревнования, будут заниматься и дети из детско-юношеских спортивных школ», – сообщил государственный тренер по конным видам спорта Аманжол Хасенов.

«Я рада, что такая возможность появилась у детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия нам очень помогает для координации. Я как мама очень счастлива, что такое место появилось», – поделилась мама особенного ребенка Айнагуль Кудайбергенова.

Иппотерапия – метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Ее уникальность заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных приемов воздействия на психику детей. Лечебная верховая езда оказывает биохимическое воздействие на организм ребёнка, укрепляя его. Она передаёт всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям ребёнка при ходьбе.

В акимате подчеркнули, что на площадке нового конно-спортивного комплекса будут проводиться различные турниры и мероприятия как республиканского, так и международного уровней. К тому же центр будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице.

Проект осуществлён при поддержке компании ERG.

 

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество , Госуслуги , Россия
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, соо…
Происшествия , Видеогалерея
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Общество , Здравоохранение , COVID
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Общество
Преодолеть 350 километров за 48 часов: казахстанский военно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]